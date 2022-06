Nos conseils pour lire votre journal en vacances

2.Vous êtes abonné, lisez uniquement le journal papier, mais souhaitez lire le journal en version numérique durant vos vacances? Pas de surcoût, c’est compris dans votre abo "papier".Vérifiez vos identifiants (l’adresse e-mail que vous avez communiquée à la souscription de l’abonnement et votre mot de passe). Si le problème persiste, contactez le service clientèle à l’adresse abonnes@lavenir.net

3. Vous n’êtes pas encore abonné? Il n’est pas trop tard. Vous trouverez sur notre site diverses offres d’abos, dont certaines pour des périodes courtes. Votre abonnement pourra être rapidement opérationnel.Mais on vous prévient, vous serez vite accro…

4.Sur PC, smartphone ou tablette? Tous les supports conviennent. Sur un PC ou un Mac: rendez-vous sur le site https ://kiosque.lavenir.net/et identifiez-vous à l’aide de votre adresse email et votre mot de passe.

Sur une tablette/un smartphone Android, téléchargez l’application L’Avenir journal sur Google Play (idéalement avant votre départ en vacances). Sur un iPad/iPhone, téléchargez l’application L’Avenir Journal sur l’App Store. Il vous reste à vous connecter à l’aide de votre adresse email et votre mot de passe.

5.Privilégiez le wifi. Pour consulter ou télécharger votre journal, on vous conseille de le faire via wifi plutôt que via les données mobiles (la 4G) de votre abonnement GSM.Ce sera plus rapide et cela ne consommera pas votre forfait données mobiles.Surtout si vous voyagez hors Europe (ou en Suisse, par exemple).

6.Un mois d’archives et toutes nos éditions. Vous habitez Tournai et vous êtes en vacances dans lesFagnes? Faites-vous plaisir, lisez votre édition de Wallonie picarde, mais également celle du coin, L’Avenir Verviers. Toutes les éditions sont en effet disponibles, il suffit de changer la région, ainsi qu’un mois d’archives.

7. Version PDF ou numérique? Ici aussi, on vous laisse le choix.Si vous sélectionnez la version papier, qui est en fait la réplique format PDF de votre journal papier.En cliquant sur un article, vous pourrez le lire dans son entièreté sans passer d’une colonne à l’autre. Mais si vous choisissez la version numérique, la présentation sera différente.Elle est en fait optimisée pour smartphone. Ne nous demandez pas de vous conseiller une version plutôt que l’autre, chacune a ses avantages.Mais avec la version papier, vous êtes dans l’environnement habituel de votre journal.

8.Pas besoin d’attendre le mail ou la notification. Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir chaque matin (vers 7h30) un email ou une notification sur votre smartphone ou votre tablette vous signalant que votre journal est disponible.Mais pas besoin d’attendre ce feu vert.Si vous ne l’aviez pas remarqué, sachez que votre journal est prêt pour consultation bien avant la fin de la nuit. Dès 5 heures du matin, il vous attend déjà.Intéressant si vous partez à la pêche à la première heure ou êtes insomniaque (ou même si vous rentrez très tard de la fiesta…).

Bonne lecture!