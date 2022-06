La myrtille est un fruit très riche en vitamine K1 et en vitamine C. Elle permettrait de réduire les risques de maladies cardiovasculaires et renforcerait notre système immunitaire. Son goût inégalable est apprécié de tous et la tentation de planter un myrtillier est grand.

Un sol adéquat

Le myrtillier déteste les sols calcaires ou à tendance calcaire, c’est un arbuste qui exige, à l’instar des rhododendrons, une terre acide pour se développer de manière optimale. Comme dans la plupart des jardins, la terre ne convient pas à la culture du myrtillier il faudra prévoir une poche de plantation pour accueillir la plante. Pour ce faire il faudra extraire la terre existante sur une profondeur de 50-55 cm pour la remplacer par de la terre de bruyère. Dès que la plantation est terminée un paillage sera déposé au pied de la plante pour permettre au sol de garder une bonne humidité tout en l’enrichissant progressivement.

Expositionmi-ombragée

Le myrtillier marque une nette préférence pour les expositions mi-ombragées bien que les nouveaux hybrides acceptent le soleil non brûlant et si le sol reste frais.

Peut-on planter des myrtilles sauvages au jardin?

Le myrtillier de nos régions (Vaccinium myrtillus) est un arbuste de petite taille, à peine 30 cm, qui peut se montrer relativement envahissant si l’endroit lui convient. De végétation rampante, ses feuilles caduques sont d’un beau vert luisant durant la belle saison puis virent au rouge à l’automne.

Les petites fleurs roses apparaissent en mai et sont suivies par des fruits de 7-10 mm de diamètre, d’un bleu presque noir et au goût exquis.

Le myrtillier sauvage est rarement proposé dans les jardineries et pas question évidemment d’aller s’approvisionner dans la nature… Certaines pépinières spécialisées dans les plantes sauvages indigènes en proposent parfois dans leur catalogue.

Que penser des myrtilliers «modernes»?

Ce sont les Vaccinium corymbosum, les vigoureux myrtilliers américains. Ces arbustes à gros fruits sont très productifs et peuvent atteindre 2 m de hauteur comme le bien connu «Blue Crop» aux fruits bleu assez pâle à récolter au mois d’août. La variété «Goldtraube» donne une profusion de gros fruits en août et «Patriot» des grappes compactes de succulents fruits dès le début août. À noter que pour une production abondante il est conseillé de planter au moins deux variétés pour une bonne fécondation des fleurs.

