Les ados en examens: un vrai bonheur

On m’avait prévenu qu’à l’adolescence, l’impulsive et impatiente mère que j’étais allait devoir s’accrocher pour maintenir la zénitude et le calme à la maison en période d’examens. Entourée de trois filles dont deux ados, j’avais donc décidé de sortir l’artillerie lourde cette année afin de mettre toutes les chances de mon côté à l’heure d’aborder ce fameux mois de juin. Huiles essentielles aux vertus relaxantes des chambres au salon, 34 séances de méditation préventives, un livre "Comment ne pas bousculer son ado en période de stress?" et 12 cours de yoga en ligne. Le calme aura duré une soirée, la veille de son premier examen de… dessin.

Après cette sympathique mise en bouche, le déluge pouvait commencer: "Maman, mais tu ne comprends rien en fait en maths", "Tu aurais pu me dire que t’étais aussi nulle que moi en chimie", "Je te répète que je ne dois pas étudier qui est Jules César dans mon chapitre sur l’Empire romain", "Je dois savoir dire le mot en néerlandais mais pas dans l’autre sens, t’étais pas au cours quand même"…

Respirer profondément, souffler, sourire. Je comparerais les 15 jours qui viennent de s’écouler au dernier Koh-Lanta, la guerre des chefs mais ça y est, c’est fini. Il me reste six jours pour me préparer à la remise des bulletins…

NOTRE DOSSIER : MA FAMILLE, MES ACTUS

Dans l’actu

En pratique

Coups de cœur

