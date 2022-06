Quel intérêt à emmener de très jeunes enfants au théâtre?

"Ces spectacles, lorsqu’ils sont adaptés à cette tranche d’âge, permettent de stimuler les sens des jeunes enfants, au niveau de l’ouïe, de la vue, du toucher… Même quand l’enfant ne parle pas, ça reste intéressant. Ce sont de véritables expériences sensoriellesqu’ils vivent. Généralement, ils peuvent participer: ils sont donc à la fois dans un rôle passif en tant que spectateur et dans un rôle actif en tant qu’acteur. On leur demande de chanter, de lever les bras… C’est important au niveau de leur sphère relationnelle. Le regard que les adultes posent sur eux stimule leur confiance et leur estime." En assistant à une pièce de théâtre, les tout-petits sont confrontés à des mots, des phrases qui sont associés à des gestes, des mouvements…, qui les aident à développer leur langage.

Un moment privilégié, hors du quotidien

En plus de développer leurs sens, de stimuler leur langage, d’éveiller leur curiosité…, ces spectacles se transforment aussi en un moment privilégié entre parent et enfant. "C’est une expérience qu’on vit en dehors de la maison, du quotidien, qui sort de la routine et qui est l’occasion d’une conversation avant ou après le spectacle, d’un échange." Est-ce que l’enfant a aimé ou pas? S’est-il senti à l’aise durant toute la représentation? Quel est son ressenti? Etc. Fanny Ferdinande recommande aussi d’expliquer en amont à l’enfant ce qui va se passer, où il va aller, ce à quoi il doit s’attendre durant le spectacle, et ce même s’il n’est pas encore en âge de tout comprendre: "Il intègre beaucoup de choses dont on ne se rend pas forcément compte."

Rien ne sert toutefois de forcer les choses. L’élément central d’une telle activité doit rester le plaisir! "Si l’enfant n’est pas de bonne composition le jour du spectacle, mieux vaut reporter… Chaque enfant est unique, tous ne réagiront pas de la même façon. Si pendant la représentation, ça se passe mal parce que l’enfant a peur, qu’il a été trop surpris…, mieux vaut sortir quelques instants pour comprendre les raisons de son comportement." Et si l’enfant ne conserve pas forcément de souvenirs de ce moment, qu’importe. "Toutes les expériences que l’on vit, y compris lorsqu’on est bébé et dont on ne se rappelle pas, participent à notre construction."