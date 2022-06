Infidélité: la dure réalité de la «cinquième roue du carrosse»

Cette situation, loin d’être isolée, la psychothérapeute et sexologue Sophie Liebermann la rencontre souvent lors de ses consultations. Qu’est-ce qui fait qu’on s’attache à ce pointà quelqu’un qui est en couple, qu’on ne voit ni les week-ends ni les vacances? Qu’on accepte de devenir la femme (ou l’homme) du "cinq à sept", la "cinquième roue du carrosse"? Et ce, pendant parfois un très long moment.

Entre passion et culpabilité

"Le mouvement amoureux peut être plus fort que tout. Plus fort que la honte, la culpabilité que l’on ressent. Du côté de la personne qui trompe, elle peut réussir à mettre cette dernière de côté quand le couple est dysfonctionnel. Et ça n’empêche pas de conserver un sentiment de loyauté vis-à-vis du compagnon officiel. Pour certains, ça fait même partie de leur équilibre." Toutefois, pour la maîtresse ou l’amant, la relation peut être peu confortable à vivre… Comment dès lors expliquer que cela puisse parfois durer si longtemps?

"Les femmes sont plus concernées par ces relations qui durent. Elles se raccrochent à l’espoir que l’autre va tout plaquer pour elles.Elles sont dans l’attente", explique Sophie Libermann. Les bons moments, les instants partagés passionnés, l’amour, la joie d’être avec l’autre… prennent le dessus sur la raison. Même si cela engendre par ailleurs colère, tristesse, fragilité, vulnérabilité et parfois grande détresse. "J’ai vécu des moments très difficiles , confie Isabelle. Toute ma vie tournait autour de lui, je n’avais plus de limites car mon amour pour lui n’en avait pas."

Sans attentes

Les hommes seraient moins enclins à mal vivre une relation avec une femme mariée. "Généralement, ils sont dans un rejet de l’engagement, donc la situation les arrange car il n’y a pas forcément d’implication émotionnelle de leur part" , pointe Sophie Liebermann. Le sexologue Iv Psalti note qu’il arrive également que la situation soit parfaitement consentie par les deux partenaires illégitimes. "On se contente de ce qu’on a, de ce que l’autre nous donne. On ne regarde que les côtés positifssans que cela ne pose problème. Mais il faut être prévenu dès le départ." Sans quoi, les attentes non rencontrées peuvent devenir une source de frustration dans la relation. Relation dont on ne parvient pas toujours à échapper.