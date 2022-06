"Les boxers sont réalisés à base de micromodal: une fibre obtenue à partir de pulpe de bois de hêtre, fabriquée en Autriche, explique Gauthier Lagae, cofondateur ixellois, à côté de son associé Guillaume de Jamblinne, de Watermael-Boitsfort. Les boxers sont ensuite confectionnés au Portugal dans des conditions respectueuses de l’homme et de la nature."

Un engagement écologique

C’est que l’engagement écologique est au cœur de ce projet culotté. Pour chaque boxer vendu, un mètre carré de forêt, en Belgique et en France, est protégé via l’association Natagora, afin de préserver la biodiversité.

Sur les sous-vêtements, on retrouve aussi des imprimés avec des ours polaires, loups, gorilles ou encore des abeilles. "C’est important pour nous de sensibiliser les gens aux espèces en voie de disparition sur nos caleçons. On aimerait que nos petits-enfants aient aussi la chance de voir des baleines et des girafes dans leur environnement naturel."

Et pour ceux qui préfèrent jouer la sobriété, des modèles plus classiques sont désormais aussi en vente. "Parfait pour un premier rencard, si vous ne voulez pas avoir des abeilles sur les fesses", rit-il.

Garantis sans trous pendant trois ans

Côté prix, comptez 29 euros pour un boxer ou 50 euros pour deux. Un prix plus élevé qu’au supermarché, certes, mais ici, pas de risque qu’ils se déchirent après quelques mois, promettent-ils. "L’élasticité parfaite de la matière en micromodal rend les boxers très résistants." Ils sont d’ailleurs garantis trois ans.

Vous aussi, vous avez fait le calcul? Trois ans de garantie, pour une marque qui ne les a pas encore fêtés? "Ceux que j’ai depuis deux ans n’ont pas bougé. Et ça nous forcera à avoir un produit de qualité qui tient le coup trois ans. Pour que ce soit écoresponsable, il faut que ça dure dans le temps" , sourit Gauthier.

Donc, si une pièce se déchire, se troue ou se déforme, la marque en renvoie aussitôt une nouvelle. C’est aussi simple que ça.

D’ailleurs, si vous avez des questions, Gauthier est prêt à y répondre via gauthier@leslibard.com. De quoi lever le voile sur les dernières questions que vous auriez sur les coulisses de ces sous-vêtements qui promettent d’être aussi doux pour votre derrière que pour la planète.

www.leslibard.com