Les 25 et 26 juin, Wallonie

Les exploitations agricoles de Wallonie ouvrent leurs portes aux visiteurs ce samedi 25 et dimanche 26 juin. Ceux qui élèvent, cultivent ou transforment les produits que nous trouvons dans nos assiettes vous invitent à découvrir leur quotidien. Cette année, 59 fermes participent à l’événement. Elles sont réparties de Rouvroy en province du Luxembourg, jusqu’à Templeuve, à la frontière française, en passant par Jemeppe-sur-Sambre et Malmedy.

La chèvrerie du Moulin de Wez à La Roche en Ardenne propose par exemple des visites guidées, des démonstrations de traite manuelle mais aussi des dégustations de produits de la ferme et même des balades à dos d’ânes et des jeux pour enfants. La ferme biologique Censier sera elle aussi animée avec un concours de chiens de troupeau, des cours de cuisine et des artisans locaux venus présenter leur savoir-faire.

Ces journées sont également l’occasion de découvrir des activités plus insolites telles que l’héliciculture, l’élevage des escargots, pratiquée à Kain du côté de Tournai, par L’Escargot d’Or.

Durant tout le week-end un concours de dessin est organisé. Les enfants sont invités à dessiner la ferme de leurs rêves, avec cadeau à la clé: un séjour d’hébergement dans une ferme, un séjour découverte ou un panier de terroir des producteurs.

www.jfo.be

2. Unisound festival

Du 26 au 28 juin, Court-Saint-Étienne, PAM Expo, boucle Joseph Dewez, 2

Le plus grand festival francophone d’Europe consacré aux personnes en situation de handicap a lieu ce week-end. Ce festival inclusif s’adresse à tous et toutes, porteurs de handicap ou non. Cheminement sur des tapis en caoutchouc, interprétation en langue des signes des concerts, tout est mis en œuvre pour qu’il soit le plus accessible possible.

Des artistes belges occuperont le devant de la scène. Des animations sont également organisées: jeux/obstacles gonflables, escape game, karaoké, ateliers créatifs, jeux en bois, grimage, silent party, photomaton, balançoires et vélo adapté, démonstrations de cyclodanse, cours de danse, débats et exposition photographique. Un bar et des foodtrucks sont installés sur le site et les pique-niques sont autorisés.

Infos et réservations: www.unisound.be

3. Jardin enchanté

Du 24 juin au 25 septembre, Jodoigne, rue du Tilleul, 22

L’art contemporain rencontre la nature dans le Jardin Enchanté, une exposition internationale d’œuvres en verre, pierre, métal, bois et céramique, installations sonores et street art. Cette année, la thématique Créatures fabuleuses plongera les visiteurs dans un univers hors du temps, féerique et reposant.

www.the-enchanted-garden.info

4. Sabbat des sorcières

Le 25 juin, dès 14h, Ellezelles, place d’Ellezelles

Cette année marque le 50e anniversaire du Sabbat des sorcières à Ellezelles. Cet événement folklorique commémore l’existence des sorcières et leur exécution en 1610. Au marché fantastique de l’après-midi succédera un grand spectacle son et lumière mettant en scène, à la nuit tombée, des créatures maléfiques, folkloriques et historiques.

www.sorcieres.eu

5. Summer Space Festival

Le 25 juin, de 9h à 22h30, Bruxelles, See U, Avenue de la Couronne 223

L’exploration spatiale, la vie dans l’Univers, la Lune, sont autant de sujets abordés au cours de la journée. Les intervenants tenteront de rendre ces thématiques parfois compliquées accessibles à tous, enfants y compris. Au programme: réalité virtuelle, expériences scientifiques, comptines, planétarium, et bien d’autres surprises.

www.summerspacefestival.fr

6. Les feux de la Saint-Jean

Le 25 juin, dès 16h30, Mons, place Nervienne

Les artistes de la région prendront possession de la scène dès 17h, jusqu’au bout de la nuit. À partir de 18h la place Nervienne sera ouverte au banquet citoyen, des tables et des barbecues sont mis à disposition gratuitement. À 21h45, le cortège aux flambeaux démarrera de la Grand-Place et se dirigera vers la place Nervienne pour l’embrasement du bûcher.

www.feuxsaintjean.be

7. Celtival d’Aubechies

Les 25 et 26 juin, Archéosite et musée d’Aubechies

L’archéosite, le plus grand site de reconstitutions archéologiques de Belgique, accueille le festival belge des musiques pagan folk et rock celtique. L’occasion de découvrir une dizaine de groupes tout au long du week-end. Des artisans sont également présents pour faire une démonstration de leur talent: forge, poterie, tissage, travail du bronze, du cuir et même de l’os.

www.archeosite.be

Le week-end prochain (2 et 3 juillet)

Patrimoine

Le 3 juillet, de 15h à 16h, Maison du patrimoine d’Hastière

La balade guidée dans Hastière-Lavaux traversera le village et son parc avec plusieurs points d’arrêts. Trois thèmes seront abordés lors de cette visite: la vie rurale, la vie fluviale et la vie industrielle, avec une attention particulière pour la Fabrique de Crayons Gilbert.

Réservation obligatoire: info@mpmm.be ou 082 22 36 16

Des prédateurs

Le 2 juillet, à 18h30, Domaine des Grottes de Han

Tout au long de l’été, chaque samedi, le domaine des Grottes de Han ouvre ses portes en soirée. Les visiteurs partiront sur la piste des quatre grands prédateurs d’Europe présents dans le parc animalier: les ours bruns, les gloutons, les loups et les lynx.

Réservation obligatoire: reservations@grotte-de-han.be ou 084 37 72 13

En calèche

Le 3 juillet, à 12h, 13h et 14h, Maison du site minier de Plombières

À bord d’une calèche tirée par des chevaux de traits, on part à la découverte du site minier de Plombières de manière insolite et conviviale. Possibilité de réserver une box apéritif (11€/pers.). D’autres visites ont lieu les 17 juillet, 14 et 21 août.

Réservation gratuite et obligatoire: officetourisme@plombieres.be ou 087 78 50 33