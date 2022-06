Quatre idées de cataplasmes pour soigner divers maux

1. Mal de gorge soudain, voix enrouée: le fromage blanc pour un soulagement rapide. "Le fromage blanc est émollient et adoucissant. Appliqué froid, il est décongestionnant", explique Sylvie Hampikian, pharmacologue.

En pratique: étalez-en 250 g sur une compresse et déposez-la au niveau de la gorge. Superposez une compresse et recouvrez éventuellement d’un foulard. Laissez agir 20 à 30 min.

2.Toux, bronchite: les farines de lin et de moutarde pour apaiser les voies respiratoires. "Les principes actifs de la farine de lin ont des propriétés anti-inflammatoires qui permettent de décongestionner les voies aériennes. Quant à la farine de moutarde, elle contient des agents anti-infectieux et révulsifs qui se dégagent notamment lorsqu’elle est humide."

En pratique: délayez 25 à 30 g de farine de lin dans deux fois son volume d’eau très chaude jusqu’à obtention d’une bouillie épaisse. Saupoudrez de 3 à 5 g de farine de moutarde, et mélangez de nouveau. Testez la température sur l’intérieur de votre poignet, puis étalez la pâte sur une compresse. Placez-la sur le haut du thorax, au contact de la peau et recouvrez d’un tissu épais pour conserver la chaleur. Pour les peaux sensibles et les enfants, enduisez au préalable la zone d’huile d’olive, qui empêche le cataplasme de trop coller à la peau. Laissez poser 10 à 15 min chez l’adulte, 5 à 10 min chez l’enfant. Rincez et enfilez un vêtement chaud; 1 à 2 fois par jour, pendant quelques jours. Mais retirez aussitôt en cas d’irritation de la peau.

3.Rhumatismes, douleurs articulaires: l’argile verte pour avoir moins mal. L’argile verte possède des propriétés à la fois décongestionnantes, anti-inflammatoires, antalgiques et antibactériennes. En usage externe, elle apaise les douleurs articulaires, les muscles endoloris, les entorses et les foulures.

En pratique: humectez la poudre d’argile avec de l’eau froide ou tiède (2 volumes de poudre pour 1 volume d’eau). "Optez pour de l’eau tiède sur les rhumatismes froids: contractures, raideurs, sciatiques; de l’eau froide sur les rhumatismes chauds liés à une inflammation: arthrose, rhumatismes articulaires, entorses." Ajoutez l’eau progressivement, en remuant jusqu’à obtenir une pâte de la consistance d’un dentifrice. Étalez sur une compresse à déposer sur la zone endolorie. Fixez avec une couche de tissu plus épaisse. Laissez poser 1 à 2 heures et rincez à l’eau tiède (veillez à ce que la pâte d’argile reste humide).

4.Lombalgie, torticolis: des feuilles de choux pour diminuer l’inflammation. Le chou est réputé pour sa teneur en composés soufrés aux propriétés anti-inflammatoires. "Intéressant à utiliser en alternance avec l’argile."

En pratique: munissez-vous de feuilles de chou vert rincées et séchées. Retirez la côte centrale et aplatissez les feuilles avec un rouleau pour en libérer le suc. Appliquez 1 à 4 épaisseurs de ces feuilles directement sur la zone douloureuse, recouvrez d’un tissu et maintenez le cataplasme avec une bande sans trop serrer. Maintenez en place 3 à 6 heures.