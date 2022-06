Nos prestataires du tourisme wallon regorgent de bonnes idées pour vous faire passer du bon temps en famille ou entre amis. À la découverte du terroir, de la tradition mais aussi des innovations de Wallonie, tout est possible pour découvrir, s’émerveiller et s’amuser. Mais par où commencer? Vous trouverez dans ce dossier une sélection de 10 prestataires prêts à vous accueillir pour créer des souvenirs inoubliables avec vos proches. Hébergements, activités ou visites, tout est possible pour une déconnexion totale près de chez vous. Testé et approuvé!

1. Dubuisson Beerstorium : un haut lieu de tourisme brassicole

2. Dinant Evasion : destination émotions

3. En balade au Pays Noir

4. L’été anniversaire du Bois du Cazier

5. Croisières-promenades sur la Meuse verviétoise

6. Le Musée L pour en apprendre plus sur nous-mêmes

7. Euro Space Center : l’expérience spatiale sur Terre

8. Rencontre avec l’Histoire au Mémorial de Waterloo

9. Un été d’aventures et de découvertes au SPARKOH !

10. Comme en vacances à Durbuy Green Fields