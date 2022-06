11 restaurants étoilés à Dubaï, première ville du Moyen-Orient dans le guide Michelin

Les inspecteurs du guide rouge ont passé "des mois" à visiter des restaurants dans le riche émirat du Golfe allant "des plus luxueux dirigés par des chefs de renommée mondiale, au simple bistrot tenu par des habitants sympathiques", a affirmé Gwendal Poullennec, directeur international du guide Michelin, lors d’un événement organisé à l’Opéra de Dubaï.

"C’est un moment historique pour Dubaï et le guide Michelin", a-t-il déclaré à l’AFP.

Sur les 69 établissements sélectionnés dans la première édition consacrée à Dubaï, deux ont obtenu les deux prestigieuses étoiles qui distinguent "une table excellente méritant un détour".

Il s’agit du restaurant italien "Il Ristorante" du chef Niko Romito, et le "STAY by Yannick Alleno", le chef français, tous deux situés à The Palm, une luxueuse île artificielle en forme de palmier.

Neuf autres restaurants ont décroché une étoile, mais aucun n’a obtenu les trois étoiles récompensant une cuisine "remarquable".

Avec plus de 7,2 millions de touristes l’an dernier et une population composée d’environ 90% d’expatriés, Dubaï compte des milliers de restaurants et des chefs de différentes nationalités qui "apportent leur expérience, leur milieu et leur culture dans chaque bouchée", a souligné Issam Kazem, responsable du département du tourisme et du commerce de l’émirat, l’un des sept de la fédération des Émirats arabes unis.

La reconnaissance du guide Michelin de cette diversité est "un moment de grande fierté", a-t-il déclaré à l’AFP .

L’arrivée du guide "change les règles du jeu. C’est une norme internationale (...) qui nous pousse à aller plus loin pour offrir quelque chose de différent", a affirmé à l’AFP Firas Fawaz, fondateur et associé gérant du restaurant sélectionné The Artisan.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin pour les automobilistes, le guide Michelin est une référence pour les amateurs de cuisine du monde entier.