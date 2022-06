Suffisamment de dentistes conventionnés dans votre région? – Bientôt un permis pour adopter un chat ou élever des poules – Nos conseils pour bien dormir quand il fait chaud: sélection d’infos pour les 55 ans et plus

Pour certains d’entre vous, cela sent déjà la fin des vacances.Celles prises en dehors des congés scolaires et qui s’accompagnent de pas mal d’avantages.Pas ces éternels bouchons sur l’autoroute du soleil entre Lyon etMontélimar, une place assurée à la terrasse de n’importe quel bistrot sur la digue de Middelkerke. Et surtout une location 50% moins chère (de plus, sans le vacarme dans le gîte juste à côté) simplement parce que les familles sont toujours retenues par l’école. Et oui, alors que les élèves de sixième primaire sont juste à moitié de leur CEB, ceux du secondaire ont déjà déposé bics et tablettes, pour profiter des jours blancs. Les deux prochains mois vont donc s’écouler sur un rythme particulier pour bien des papys et mamies: au lieu de l’unique mercredi après-midi, ils enfileront – bien souvent avec délectation – le costume d’animateur jeunesse du lundi au vendredi. Une fonction passionnante et gratifiante, même si parfois stressante. Excursion le lundi, jeux à domicile le mardi (on ne peut quitter la maison car l’après-midi, il y a l’habituelle visite de l’ami Jean-Pierre), mercredi marché et ensuite piscine, etc.Le programme est bien rempli, histoire de satisfaire tout le monde et de démontrer, si besoin en est, que les stages à 500€ la semaine ne sont pas la panacée. Moi, je lorgne déjà sur la fin août.Et j’ai deux bonnes nouvelles à vous remémorer: avec la réforme des rythmes scolaires, la rentrée du primaire et du secondaire (donc le retour des vacances à prix réduit) aura lieu une semaine plus tôt. Et le secteur aérien, qui nous annonce quelques semaines sous le signe de fortes turbulences sociales, aura retrouvé son calme.Préparez déjà votre seconde sess’ de vacances….

SANTÉ| Y a-t-il assez de dentistes conventionnés dans votre région?

Toutes les provinces et communes wallonnes ne sont pas sur un même pied d’égalité en matière de dentistes conventionnés. Vous en trouverez plus facilement un en province de Liège et à Bruxelles qu’en province de Luxembourg.Et cela a un réel impact sur le prix que vous payerez une fois votre carie soignée… Tous les détails et la carte des régions favorisées ou non.

MOBILITÉ| Réduire la vitesse à 100km/h sur autoroute? «Un calcul théorique, pas réaliste» selon l’Institut Vias

Rouler à 100km/h sur autoroute ne ferait gagner en moyenne que 15€ par mois pour une voiture.Selon l’Institut Vias, il vaudrait mieux adapter la vitesse en fonction de la densité du trafic. Les explications. ÉdA

SANTÉ| Des techniques pour soigner le syndrome du canal carpien

Les fourmillements, de l’engourdissement ou parfois des décharges électriques dans certains doigts de la main: le syndrome du canal carpien est plus fréquent chez les femmes, pour des raisons hormonales. Plusieurs techniques existent pour faire disparaître l’inconfort et la douleur.

JARDIN| Comment conserver des rosiers en pleine forme tout l’été?

Les rosiers sont l’une des attractions des jardins.Mais il faut leur apporter quelques soins pour les maintenir en bonne santé durant de longs mois. Voici nos conseils

SOCIÉTÉ | À la recherche de pistes pour «bien veillir en Wallonie»

Pas besoin d’être octogénaire pour ressentir la discrimination liée à l’âge: une personne de plus de 55 ans a cinq fois moins de chances de retrouver un emploi après un licenciement que quelqu’un de moins de 50 ans. Un groupe du parlement wallon planche sur la question et émet des recommandations afin d’améliorer la situation. Parmi les propositions : impliquer les seniors dans la réflexion et la prise de décisions.

ANIMAUX | Dès le 1er juillet: un permis pour adopter un chat ou acheter une poule sur le marché

Un permis de détention d’animal sera obligatoire en Belgique dès le mois de juillet.Il sera délivré par votre administration communale. Sur le terrain, aussi bien dans les refuges d’animaux qu’au guichet communal, les informations ne sont pas encore très claires. Explications.

Pour la ministre Tellier, " tout sera prêt à temps ".

Les jeux de société, récit de notre histoire

Ce n’est pas tout à fait un hasard si certains jeux de société résistent au temps et se passent de génération en génération. Culturels mais aussi sociaux, ces classiques racontent notre histoire. On vous en dit plus.

CANICULE | Dix astuces pour bien dormir quand il fait chaud

Il n’est pas toujours simple de trouver le sommeil lorsqu’il fait chaud comme ces derniers jours. Voici quelques astuces pour vous aider à vous endormir plus facilement. Nos dix conseils.

HISTOIRE | 111 ans plus tard, il retrouve le graffiti de son papa dans les souterrains de la citadelle de Namur (vidéo)

Au début des années 1910, le soldat milicien Auguste Colas, originaire de Halanzy, a laissé trois graffitis dans les souterrains de la citadelle. 111 ans plus tard, son fils a pu les découvrir, les palper, ému. Nous l’avons accompagné.

ÉdA Michel Colas a retrouvé le graffiti de son papa, éternel survivant de la Grande Guerre, dans les souterrains de la citadelle.

