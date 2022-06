Cultiver chez soi ses plantes médicinales: les conseils d’un spécialiste

Très peu d’entretien

Cela étant dit, toutes les plantes ne poussent pas spontanément dans nos jardins. Pour les cultiver, il faut donc d’abord préparer la terre. "Et cela se fait comme pour les légumes. On va la défricher, l’aérer ou la labourer puis on réalise notre plantation." Mais si un potager demande de l’entretien, les plantes médicinales en requièrent peu. "Beaucoup de plantes médicinales le deviennent encore plus quand on ne s’en occupe pas.Il faut, pour autant, que l’emplacement de la plante soit bien choisi. Il faut la mettre au bon endroit pour qu’elle puisse se développercomme une grande fille. Et selon les principes de la permaculture, on va davantage nourrir la terre que nourrir la plante."

La faire sécher pour la garder toute l’année

Pour bénéficier des propriétés de la plante durant toute l’année, il faut, une fois cultivée, la faire sécher "dans un endroit protégé de la chaleur et de l’humidité." Elles peuvent ensuite aider à calmer une série de maux. Pour l’herboriste, "dans les plantes, il y a des milliers de bienfaits comme il y a des milliers de maladies naturelles qui existent.Et je n’ai, personnellement, pas encore vu une maladie qui n’avait pas de plantes pour pouvoir la soulager."

Le bon dosage

Les plantes médicinales doivent, néanmoins, être parfois utilisées avec précaution. " La dose fait le poison. Aucune plante n’est absolument mauvaise ou absolument bonne.Toute plante en excès est un poison. Il y a un dosage qui va être médicinal et si on l’augmente, il peut devenir toxique. Si on prend certains médicaments puissants ou si la personne est allergique, une plante inoffensive peut devenir risquée à prendre. Mais en Belgique, la plupart des plantes avec des effets secondaires sont interdites à la vente" , souligne Louis De Potesta.

Mieux vaut donc un minimum se renseigner sur les propriétés des plantes que l’on souhaite cultiver dans son jardin.

Six plantes à avoir toujours à portée de main

1. La mélisse

©rachid amrous – stock.adobe.com

La mélisse peut être utilisée pour soulager des problèmes digestifs.Elle est aussi connue pour ses propriétés relaxantes. Pour profiter de ses bienfaits, on peut l’utiliser sous forme d’infusion. "On met une bonne pincée de mélisse dans une tasse d’eau bouillante que l’on fait ensuite infuser" , explique Louis De Potesta.

2. La camomille

©Claude Calcagno – stock.adobe.co

La camomille est sans doute une des plantes les plus connues et les plus répandues. Mais elle est, sans aucun doute, un indispensable à avoir dans son jardin. Elle sera efficace pour soulager les troubles de la digestion. Elle est aussi anti-inflammatoire et favorise le sommeil. Comme pour la mélisse, on l’utilise en infusion dans de l’eau bouillante.

3. L’aubépine

©paolofusacchia – stock.adobe.com

L’aubépine est, quant à elle, la reine pour traiter les troubles cardiovasculaires. Elle peut être utilisée lorsque l’on a des palpitations ou de l’anxiété. Elle diminue aussi les bouffées de chaleur ressenties pendant la ménopause. Elle peut facilement être utilisée sous forme d’infusion en versant, là aussi, un peu d’aubépine dans de l’eau bouillante.

4. L’ortie

L’ortie est une plante très commune dans nos jardins.On n’y prête pas toujours attention et pourtant, elle a de multiples propriétés. "C’est une plante très riche en protéines, en acides aminés, en vitamines et minéraux.Elle est aussi connue pour sa teneur en fer. Elle est donc très bonne pour le sang, le rein et elle est très tonifiante." On peut la consommer en infusion, en soupe ou la réduire en poudre.

5. La marjolaine

fresh green oregano close up ©Ivan Kmit – stock.adobe.com

Pour l’herboriste de Faimes, la marjolaine, c’est "la plante du bonheur.Situtesensunpeudéprimé, tu rajoutes un peu de marjolaine sur ton plat et ça fait vraiment de l’effet." Cette plante peut aussi aider à soulager les troubles digestifs et les ballonnements.Mais elle peut aussi être efficace en tant qu’antibactérien.

6. Le calendula

©vencav – stock.adobe.com

Le calendula est, quant à lui, bien connu pour ses bienfaits pour la peau. "Cette plante est antibactérienne et anti-inflammatoire." Elle se consomme plutôt en externe en la frottant simplement sur soi. "On peut aussi mettre les pétales dans un pot d’huile. On laisse ça ensuite macérer quelques semaines.Et on peut ensuite utiliser l’huile sur soi."