Eh là, pas si vite! Ces distinctions, très établies autrefois, sont aujourd’hui totalement obsolètes. L’évolution de la société, portée notamment par les mouvements féministes, gomme petit à petit les stéréotypes qui enferment les individus dans des cases en fonction de leur genre. Rappelons à ce propos un élément essentiel: la différence entre sexe et genre.

Une construction sociale

C’est le psychologue Robert Stoller qui a popularisé en 1968 la notion selon laquelle il n’existe pas de réelle correspondance entre le genre et le sexe. En 1972, la sociologue Anne Oakley classe le sexe comme biologique et le genre comme culturel. Tout cela a mené aux études de genre nées dans les années 90 aux États-Unis, sur base des travaux de la philosophe Judith Butler.

" Le sexe fait référence aux différences biologiques entre les femmes et les hommes. En fait, le sexe biologique renvoie à très peu de chose: l’anatomie, les hormones, les chromosomes, les gonades , explique le site www.egalitefillesgarcons.cfwb.be mis en ligne par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le genre, par opposition au sexe biologique, fait référence aux différences sociales entre les femmes et les hommes. " Il s’agit donc d’une construction sociale qui n’est pas naturelle et fait l’objet d’un apprentissage.

Inégalités

Le problème, c’est que ces stéréotypes de genre peuvent avoir de graves conséquences." Baisse de l’estime de soi, difficultés de santé mentale, d’orientation du choix de carrière, différence de rémunération, problèmes d’image corporelle, trouble de l’alimentation voire tentatives de suicide. Sans compter que cela encourage les abus et le harcèlement des femmes et personnes LGBTQIA + ", explique le psychologue Noah Gottlob, spécialisé dans ces questions.

Pour permettre un meilleur épanouissement de toutes et tous, le non-genré a vu le jour. Au rayon vêtements enfants, on trouve aujourd’hui des tenues qui vont aussi bien aux filles qu’aux garçons. Mais attention, cela ne veut pas dire qu’il faut habiller tout le monde en gris. Mieux vaut faire comme la marque JBC, qui a effacé la distinction "fille" et "garçon" de ses collections. " On laisse ainsi la liberté de choix aux enfants. " Pour le plus grand bonheur des petites filles qui rêvent d’être aviatrices et des petits garçons qui ne jurent que par le rose.

Six marques non-genrées

1. Pourquoi princesse

Des robes avec des dinosaures, des salopettes de cosmonautes, des écussons pilote de course, paléontologue, pompier ou pompière… les vêtements de la marque Pourquoi princesseveulent donner envie aux petites filles et aux petits garçons de réaliser leurs rêves. Cette marque a vu le jour sous l’impulsion de deux parents qui voulaient élever leurs enfants sans les mettre dans des cases dès le plus jeune âge.

https ://pourquoiprincesse. com

2. Claude & co

Cette marque développée au Royaume-Uni entend rompre avec la monotonie des vêtements pour bébés unisexes, souvent blancs ou beiges. Destinée aux enfants entre 0 et 6 ans, elle décline des pantalons, t-shirts, pulls et combinaisons confortables dans des couleurs variées qui tendent vers le pastel. Du bleu, kaki, rose pâle, parme, tout est dans la sobriété.

www.claudeandco.co.uk

3. Cos I said so

Cette marque belge créée par une Anversoise propose une large gamme de basiques unisexes. Ici, vous avez de la couleur et des motifs, mais pas de stéréotypes tels que les petites autos pour les garçons. Pantalon léopard, sweat-shirt à treillis, combinaison à pois et short bariolés composent des capsules dynamiques pour des enfants ultra-stylés, à l’image de leurs parents.

www.cosisaidso.com

4. Nixnut

On habille avec Nixnut des enfants entre 0 et 6 ans. Les vêtements de cette marque hollandaise créée par deux sœurs se déclinent dans des couleurs sobres: beige, écru, gris. Les coupes mettent l’accent sur le confort et sont intemporelles, mais avec de petits détails raffinés. Les vêtements sont fabriqués en Europe, avec des tissus naturels et biologiques, dans des quantités limitées.

https ://nixnut. nl/shop

5. Frankie & Lou

Cette marque allemande dont le but premier est de promouvoir une mode durable table sur les sweat-shirts à capuche unisexes, les leggings confortables, les petites robes et salopettes simples dans des tons jaune ocre, bleu marine, verts. Bref, sur les basiques de la garde-robe des petits. Mais pas seulement… On trouve également des vêtements pour les mamans.

www.frankieandlou.de

6. Les zotonomes

La créatrice de la marque Les Zotônômes a voulu créer un vestiaire plus égalitaire pour les générations futures. Elle raconte notamment sur son site l’histoire de son fils qui, à trois ans, voulait des sandales bleues à paillettes, finalement trouvées au rayon filles. On trouve donc ici des pièces avec des illustrations non genrées, des pantalons confortables mais aussi des robes et jupes dans des matières souples et résistantes.

www.leszotonomes.fr