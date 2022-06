Des jeux sans étiquette de genre

Les filles seront perçues comme douces et auront le droit d’exprimer leurs sentiments, quand les garçons seront vus comme bagarreurs et ne pourront pas pleurer.

Des attributions restrictives

" Le problème , note Noah Gottlob, psychologue actif dans TransKids, c’est que cette attribution est restrictive et rigide. " En dirigeant les filles vers le rose et la douceur et les garçons vers le bleu et la force, on les prive de la liberté de choisir et de construire l’identité de genre qui leur convient.

" Restreint dans son développement, l’enfant va ressentir de la frustration, un sentiment de ne pas être reconnu, entendu qui pourra mener à de la colère, des émotions négatives, voire de la dépression. "

Ken et le lave-linge

Heureusement, les mentalités évoluent peu à peu. Des parents prennent conscience qu’il faut agir dès l’enfance en arrêtant d’acheter systématiquement des poupées aux filles. Comme pour les vêtements, il ne s’agit pas de supprimer les licornes et les camions et de les faire jouer avec un bout de bois. L’idée, c’est plutôt de laisser le choix à l’enfant.

La marque Mattel (les fameuses Barbie) a ainsi commercialisé des poupées non genrées, avec plusieurs couleurs de peau. Chaque kit (six en tout) permet aux enfants de choisir entre deux coiffures, long ou court, pantalon ou jupe, ballerines ou baskets. Ils ont également sorti un coffret dans lequel Ken, le copain de Barbie, est livré avec lave-linge et sèche-linge.

Du côté des jeux de cartes, on peut citer Le mémo de l’égalité qui consiste à trouver pour chaque métier la paire: un infirmier et une infirmière, un policier et une policière, etc. Une autre version joue avec les émotionspour montrer qu’un garçon peut être triste et une petite fille en colère.

Les corrections sociales de genre

Au-delà des jouets, les parents doivent être attentifs aux "corrections sociales de genre". Elles s’incarnent notamment dans des petites phrases qui induisent des stéréotypes. " Dire à son enfant de sexe masculin “même un garçon a le droit de pleurer” sous-entend que ce n’est pas normal qu’il pleure ", détaille Noah Gottlob. Mieux vaut donc simplement lui dire qu’il a le droit de pleurer, point.

Enfin, il faut souligner que, souvent, ce sont les parents qui ont des craintes. Ils ont peur du regard des autres alors que les enfants, eux, n’ont pas encore ces stéréotypes ancrés. Les associations et professionnels jouent donc un rôle essentiel dans la prévention et l’accompagnement. Ils peuvent aider les parents à dépasser leurs stéréotypes de genre et à faire en sorte que leur enfant s’épanouisse.