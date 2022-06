Des boissons fabriquées par des microbes - Fraîcheur immédiate avec les glaces à l’eau - Bientôt un bistrot «Top Chef»: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

«On dirait le sud» par Francine Desille

Des semaines déjà que, sur les terrasses, on se masse, on se délasse, on se prélasse, point on ne s’en lasse. Les terrasses, j’en raffole. Dès le mois de mai, je suis aux aguets. Je flâne, en touriste, sur les charmantes places où se concentrent tous les petits restos sympas. Ah! choisir sa terrasse en comparant la carte, le confort, l’ensoleillement… S’y installer, mhh… délectable moment.

C’est vraiment au printemps que je trouve cette pratique la plus jouissive. Au sortir de l’hiver, je traque le moindre jour de beau temps pour profiter des soirées qui s’allongent à vue d’œil. Cette année m’a déjà réservé quelques belles expériences.

Un seul bémol pour Vlissingen, à un jet de ferry de la côte belge. Mon repérage fait vers 18h, j’ai eu la désagréable surprise de retrouver fermée, vers 19h30, la terrasse qui avait remporté mon suffrage. Et pas qu’elle! Presque toutes les autres de cette chouette petite place encore bien ensoleillée. Puis, je me suis souvenue: zut! en Hollande, les restos ferment incroyablement tôt. Ils sont fous ces Bataves qui terminent de manger à l’heure où nous commençons l’apéro! Ils ne se rendent pas compte, ces gens du nord, à côté de quoi ils passent!

Nous le savons bien, nous, car de tous les peuples du nord, les Belges sont les plus latins. Ils aiment à rire, à manger, à boire, à profiter, comme on le fait si bien dans les pays du sud. Dolce vita. Farniente. C’est dans cet état d’esprit épicurien que, début juin, sur la Grand-Place de Malines, j’ai dégusté, dans la chaude lumière du jour déclinant, une inattendue bouillabaisse. Avouez, on dirait le sud, non?

RECETTES

Melon frais et scampis chauds, sauce à l’orange

De chair verte ou orangée, le melon a refait son apparition dans les rayons. Un produit idéal pour amener de la fraîcheur dans vos assiettes.

+ A LIRE

3 délicieuses glaces à l’eau

Besoin de fraîcheur immédiat: pensez aux glaces à l’eau. Non seulement elles sont très simples à faire, ne comportent pas d’additifs, sont peu sucrées et très amusantes à réaliser avec les enfants. Le plus dur: attendre!

+ A LIRE

Rigatoni tomates saucisses italiennes: facile et familial

Un repas parfait pour la famille, vite fait et si délicieux! Cette sauce aux tomates et saucisses italiennes est une recette simplissime à la portée de tous.

+ A LIRE

DANSl’ACTU

Aidez-nous, en quelques clics, à faire découvrir des restaurants «familles bienvenues» en Belgique.

Parce qu’aller manger avec les enfants, ça ne doit pas se résumer à des chaînes de fast-food, partagez ces lieux où vous pouvez profiter d’un resto avec des enfants sans (trop) craindre de déranger. Des enseignes qui proposent des menus pour les kids, des jeux, des infrastructures, une table à langer voire un espace pour les poussettes... Bref, de quoi passer de bons moments en famille.

+ A LIRE

Barbecue pendant la vague de chaleur? Voici les conseils de l’Afsca

Chaleur et soleil signifient souvent barbecue entre amis ou en famille. Pour en profiter sans risque et éviter de se retrouver chez le médecin le lendemain, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) diffuse mardi quelques conseils.

+ A LIRE

On a vécu la finale de Top Chef 2022 avec Arnaud Delvenne et ses amis

Le Liégeois de 36 ans a visionné la finale de Top Chef 2022 aux côtés de ses amis et de nombreux fans.On y était.

+ A LIRE

Arnaud Delvenne après la finale de Top Chef 2022: «Je suis fier de Louise»

Arnaud Delvenne n’est pas le 1ercandidat belge à remporter "Top Chef". Mais il reste fier de son parcours.

+ A LIRE

«Top Chef» lance son premier bistrot

Tous les plats seront signés par des anciens candidats Top Chef comme Norbert Tarayre

+ A LIRE

Voici pourquoi le cornet de frites coûte de plus en plus cher

De 10 à 50 centimes de plus… Les portions de frites coûtent de plus en plus cher.Coup de sonde de quelques frituristes en province de Luxembourg.

+ A LIRE

En 20 ans, Grain d’Orge a brassé cinq millions de litres de bière (+ photos & vidéo)

Avec cinq millions de litres de bière brassés et une centaine de bières produites, la brasserie Grain d’Orge à Hombourg est devenue en vingt ans une référence dans le monde brassicole.

+ A LIRE

Fabriquées par une foule de microbes, ces boissons qui passionnent les gastronomes

Kéfirs et kombuchas: ces breuvages naissent de l’action de dizaines de micro-organismes. Si leurs bienfaits pour la santé restent incertains, ils passionnent de plus en plus de gastronomes pour leur goût sans équivalent dans l’univers des boissons.

+ A LIRE

À la cueillette aux champignons des prés… en juin!

Les conditions climatiques sont réunies. Des prés sont remplis de champignons… en juin! Partons à la cueillette du rosé-des-prés, en province de Luxembourg.

+ A LIRE

Dans les coulisses du resto Racines (Vidéo)

En un an d’existence, le restaurant Racines a déjà ravi bien des palais, dont ceux des experts du Gault & Millau et de Michelin.

+ A LIRE

RESTO

On a testé le resto Nous à Sart-Bernard: un quatuor sans fausses notes

Cette famille se coupe en quatre pour mieux vous servir. Leur restaurant est aussi bien la cantine sans chichi des habitués que la table gastronomique de ceux qui y feront leur repas de l’année.

+ A LIRE