Voici ce qu’il faut faire pour conserver des rosiers en pleine forme tout l’été

Faut-il supprimer les roses fanées?

Il s’agit d’un toilettage important pour la plupart des rosiers. Non seulement pour l’aspect esthétique des plantes mais aussi pour éviter la formation des fruits qui épuisent les rosiers, surtout s’ils sont nombreux. Un bon sécateur ou des ciseaux de fleuriste parfaitement aiguisés feront l’affaire (il ne faut surtout pas broyer la tige). Les rosiers botaniques et les rosiers lianes ne nécessitent pas cette opération puisqu’une de leurs caractéristiques est de se couvrir d’une abondance de fruits colorés en fin de saison et souvent une bonne partie de l’hiver, pour le plus grand bonheur du jardinier mais aussi des oiseaux.

Que faire contre les maladies?

La plupart des obtenteurs ont axé leurs recherches, leurs hybridations sur la résistance aux maladies des rosiers. Si la rose est et restera la reine des fleurs, elle cause parfois des soucis aux jardiniers. La maladie des taches noires provoque rapidement un jaunissement des feuilles qui finissent par tomber. Un traitement fongicide préventif en début de saison puis en automne limitera l’apparition de cette maladie. Le feuillage se couvre d’un feutrage blanc? C’est une attaque d’oïdium. Il est relativement aisé d’éliminer cette maladie causée par un champignon: une solution d’un litre de lait demi-écrémé dans 3-4 litres d’eau pulvérisée sur le feuillage et le tour est joué. Simple, efficace et non toxique.

Et l’engrais?

Les rosiers donnent le meilleur d’eux-mêmes pour nous offrir une somptueuse floraison mais pour ce faire ils ont besoin d’éléments nutritifs, c’est logique. Après la première salve de fleurs colorées, et si possible parfumées, les rosiers ont besoin d’un petit coup de pouce. C’est donc le moment de leur apporter un engrais organique qui aura un effet bénéfique sur plusieurs semaines et vous garantira une superbe seconde floraison. Attention de ne jamais apporter de l’engrais aux plantes, rosiers et autres, après le 15-20 août parce que cela aurait pour effet de relancer une végétation vigoureuse mais qui aura peut-être du mal à passer l’hiver si les gelées sont sévères.

