Du 17 au 21 juin, Wallonie, Bruxelles

Aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles on célèbre la musique ce week-end. Imaginée par le musicien américain Joel Cohen en 1976, la Fête de la Musique est un événement incontournable de la mi-juin, dans plus de cent pays. De Jodoigne en passant par Charleroi, Namur, Liège, jusqu’à Marche-en-Famenne et Arlon, des concerts de rock, blues, pop, rap, chanson française mettront donc l’ambiance sur les places et dans les rues. Voilà l’occasion de (re)découvrir des artistes locaux ou venus du monde entier.

Les amateurs de musique ne sont pas les seuls à se régaler durant ces festivités car de nombreuses animations sont également organisées dans la foulée. Démos de danse, expos, dégustations, brocantes, spectacles pour enfants, apéro-concerts, ateliers et parcours musicaux, il y a du choix.

Il sera notamment possible d’apprendre à jouer de la guitare et du ukulélé à Mettet, d’assister à un spectacle de marionnettes, de vibrer lors d’un ciné-concert à Anderlecht ou de tester ses connaissances en matière de musique lors d’un blind-test. À Rixensart, en plus d’un brunch musical, des food trucks et un bar serviront les fêtards en continu.

www.fetedelamusique.be

2. Jours de fouilles

Du 17 au 19 juin, Namur, Société archéologique, rue de Fer, 35

À l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie, la Société archéologique de Namur s’est associée à l’ASBL archeolo-J pour offrir aux familles une initiation à l’archéologie. Au programme: animations et ateliers mais aussi une visite guidée du chantier de Haltinne, dans la commune de Gesves. Le dimanche, des archéologues feront découvrir un village au long passé historique et archéologique aujourd’hui pratiquement disparu.

Il sera également possible de se glisser dans la peau d’un chimiste pour se plonger dans le monde de l’archéologie expérimentale fait de couleurs et de teintures.

À Ath, l’Espace gallo-romain propose, lui, une visite guidée sur la thématique "L’Âge de la bière", avec dégustation de cervoise pour terminer le parcours.

www.lasan.be

3. Brocante

Les 18 et 19 juin, Charleroi, quai Arthur Rimbaud

Les chineurs ont rendez-vous sur les quais à Charleroi ce week-end. Les quais Rimbaud et Verlaine seront occupés par les exposants des thématiques "brocante", "collection" et "vide-grenier". La place Buisset quant à elle accueillera le "marché du disque", tandis que la Placerelle sera occupée par un vide-dressing.

4. Art contemporain

Du 18 juin au 11 septembre, Tournai

La Triennale d’Art contemporain permet de découvrir l’art et la ville de Tournai. Cette année, le parcours se déclinera selon la thématique des frontières (Border). Avec un cheminement en plein air mais aussi dans trois musées et dans le Carillon, un immeuble Art Déco qui a résisté aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

www.visittournai.be

5. Produits locaux

Les 18 et 19 juin, Herve

Les producteurs locaux sont à l’honneur ce week-end à Herve. Qu’ils soient maraîchers, brasseurs, glaciers, fromagers, torréfacteurs, chocolatiers, producteurs de yaourt, de vin ou de gaufres, ils vous ouvrent les portes de leur domaine. Avec visites guidées, dégustations, ateliers et démonstrations au menu. Oxfam organise même un escape game et un quiz.

www.herve.be

6. Beach days

Du 16 au 19 juin, Marche-en-Famenne, place aux foires

Cette première édition des Beach Days accueille un tournoi de pétanque sur la place aux foires de Marche-en-Famenne. L’activité est ouverte à tous car couplée avec la Fête de la Musique. Un château gonflable et une maquilleuse seront là pour divertir les plus jeunes pendant que les adultes profiteront des concerts gratuits.

www.marche.be

7. Été carbone

Du 19 juin au 12 septembre, Charleroi, BPS22, Boulevard Solvay, 22

Dans le cadre du festival Papier Carbone (devenu Été Carbone), quatre collectifs ont été invités à exposer leur travail au BPS22. Une rencontre avec des univers riches et des techniques diverses qui emploient et approchent l’image imprimée avec des points de vue particuliers, poétiques, politiques ou décalés.

www.bps22.be

Le week-end prochain (25 et 26 juin)

Sauterelles

Les 25 et 26 juin, Soignies

Pour sa première édition, leSauterelles Festival s’installe dans trois fermes de la région de Soignies. Au total, ce seront pas moins de 19 spectacles à destination des tout-petits (à partir de 4 mois) qui seront joués, avec l’idée d’allier culture et écologie.

Infos et réservations: www.sauterellesfestival.be

L’art de la reliure

Le 26 juin, de 13h à 17h, Bouvignes, Maison du patrimoine médiéval mosan

Apprenez à débrocher un livre, à réaliser une couture et à expérimenter la dorure, aux côtés de Didier Stuckens, spécialiste en la matière. Vous découvrirez aussi les particularités du livre médiéval avec la responsable de l’exposition.

Tarif: 20€/pers. Infos et réservations: www.mpmm.be

Balade gourmande

Le 26 juin, à 14h, Engis, Ferme Castrale, chaussée Freddy Terwagne

Les abords des sentiers, nos prés, bois, talus, regorgent de plantes comestibles. Le Musée de la Gourmandise propose un dimanche par mois de partir à leur découverte. Ce 26 juin, la balade s’accompagnera d’une séance d’écoute des chants d’oiseaux.

Réservations: 085 31 42 86