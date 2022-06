Dans la marche forcée vers l’électrification, et face aux marques françaises, allemandes et asiatiques, Fiat apparaît un peu timide. Il serait pourtant injuste d’affirmer qu’il est à la ramasse. La preuve: la première Fiat 100% électrique vit une succes story qui fait de la 500e, produite à 100.000 exemplaires en moins de 24 mois, la 2ème électrique la plus vendue en Europe, derrière la Tesla Model 3! Une véritable prouesse s’agissant de l’acteur qui passe pour être le moins investi dans la transition énergétique, et un engouement qui révèle aussi la qualité du produit!

Vive la ville

Ceci dit, pour le reste de la gamme, les vraies Fiat hybrides et rechargeables en sont toujours au stade de l’effet d’annonce. Fiat s’en tient pour l’heure à l’hybridation "light" de ses modèles thermiques. Après les 1.0l et 1.3l, voici la version "mild hybrid" (ou micro-hybride) du 1.5l. Sur le papier pourtant, notre 1.5l essence fort de 130 chevaux se prétend déjà "full hybrid" puisque le moteur électrique (20 ch) peut entraîner seul la voiture. Dans les faits, c’est un micro-hybride, vu que la progression 100% électrique est assurée par ce que l’on pourrait appeler un alterno-démarreur de 48 volts, intégré dans la boîte automatique à 7 rapports, et que la batterie d’une capacité d’à peine 0,7 kWh n’autorise que de très brèves relances électriques. Fiat joue donc sur les mots. Toutefois, la Tipo s’est montrée douce à l’usage, principalement en ville où sa direction légère la rend très maniable. C’est évidemment aussi dans cet environnement qu’elle permet de multiplier les phases de roulage en électrique, permettant par la même occasion d’économiser de précieux décilitres de carburant.

En dehors des villes, à plus haute vitesse, elle se montre un peu moins à l’aise, notamment lors des relances où la boîte auto "hybridée" a de petits moments de léthargie.

Fiche technique