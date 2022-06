Papa, la question ne se pose pas, prends ton congé!

Ça aurait pu être le cas mais, non, on ne va pas vous parler ici des derniers cadeaux qu’on a reçus pour la fête des pères. OK, on l’avoue, c’était l’idée de base. Mais… on va plutôt évoquer l’appel de la Ligue des familles en vue de rendre le congé de paternité obligatoire.

Il semblerait que de (trop) nombreux papas ne prennent pas la totalité dudit congé, auquel ils ont pourtant légitimement droit et ce, par crainte de répercussions dans leur vie professionnelle… On ne jugera pas. On parle pourtant de 15 malheureux jours - cela passera à 4 semaines en janvier prochain.

Les chiffres de l’Inami montrent que 13% des pères ne prennent pas leur congé dans la totalité et encore, ce chiffre sous-estime la réalité, puisqu’il ne comprend pas les travailleurs qui prennent entre 0 et 3 jours et ne passent donc pas par la sécurité sociale.

Rendre le congé de paternité obligatoire aurait le mérite, déjà, que la question ne se pose plus. D’autant que la réponse est tellement évidente. Et l’évidence va bien plus loin: 4 semaines, c’est mieux, mais ça reste largement insuffisant. Qu’on s’inspire du modèle espagnol, riche de seize semaines.

Découvrez notre sélection d’actu et d’infos pratiques pour les familles

Dans l’actu

La vaccination recommandée pour les personnes non immunisées contre la variole

Dans un avis publié ce mardi , le Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande une vaccination antivariolique pour les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre la variole dans leur enfance.

La chaleur arrive en Belgique: «Ça va grimper jusqu’à 34 degrés à l’ombre»

La Belgique connaîtra ces vendredi 17 et samedi 18 juin un épisode de grande chaleur. Jusqu’à 34 degrés sont attendus.

Record battu pour un mois de juin? Peut-on parler de vague de chaleur? Quid pour la semaine prochaine?

On fait le point avec notre monsieur météo .

VOO dit tout sur son avenir: Internet ultra rapide, décodeur TV, Wi-Fi 6…

VOO donne un coup d’accélérateur au déploiement du gigabit sur son réseau Internet fixe. En concurrence avec la fibre optique de Proximus, l’opérateur injecte dès le 16 juin 2022 la vitesse de 1 Gbps (gigabit par seconde) dans six communes bruxelloises. Objectif d’ici fin 2023: proposer l’Internet ultra rapide à un Wallon sur deux.

Namur: une scan-car pour contrôler davantage le stationnement (Vidéo)

Munie de caméra permettant la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules en stationnement , cette voiture intelligente s’assurera qu’ils disposent d’un droit de stationnement valide.

Officiel: Vincent Kompany est le nouvel entraîneur de Burnley

Son arrivée aura un peu traîné mais elle est désormais officielle: Vincent Kompany est l’entraîneur de Burnley pour la saison prochaine .

En pratique

CEB 2022: faites le test des examens de 6e primaire avec nos quiz de math, français et éveil

Le Certificat d’études de base réservé aux élèves de sixième primaire débute ce jeudi 16 juin 2022 pour se clôturer la semaine suivante.

Pour préparer au mieux ces examens, L’Avenir vous a concoté trois exercices afin d’évaluer vos connaissances et d’aider les enfants à tester leurs acquis .

7 Belges sur 10 veulent partir en voyage cet été, le budget moyen augmente de 15%

Jamais ces dernières années les Belges n’ont eu autant l’intention de partir en voyage que cet été, selon Europ Assistance .

La fête de la musique, des expos, du sport et des brocantes au programme de ces 18 et 19 juin

Voici une sélection des événements de ce week-end des 18 et 19 juin, par la rédaction du Deuzio, supplément détente et loisirs des journaux L’Avenir.

Suisse: fermetures nocturnes du tunnel du Gothard fin juin et début juillet

Le tunnel routier du Gothard sera fermé à la circulation pendant huit nuits de 20h à 5h entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet

Faut-il protéger nos yeux du soleil?

Le soleil nous réchauffe le cœur. Mais attention à nos yeux! Dès le plus jeune âge,nous devons nous protéger des rayons ultraviolets .

Instagram va aider les parents à limiter le temps d’écran de leurs enfants

Le réseau social Instagram injecte de nouvelles options de contrôle parental dans son application .Au menu: une surveillance bienveillante et une limitation du temps d’écran.

Coups de coeur

Antoing: les premiers vacanciers attendus ce jeudi à l’éco-resort Your Nature (photos)

Les logements insolites de Your Nature, implantés au cœur du bois de Fouage (Antoing), ouvriront ce jeudi. Ses gestionnaires ont l’ambition de faire de ce site une attraction touristique qui rayonne bien au-delà de la Wallonie picarde.

Serena Williams donne «rendez-vous» à Wimbledon pour son retour

La joueuse de tennis américaine Serena Williams a donné " rendez-vous " à Wimbledon , laissant enfin entrevoir ce mardi sur son compte Instagram son retour à la compétition.