Cheveux: réparer les dégâts des couleurs

Isabelle Grossemy est coiffeuse et propriétaire du salon Hair and Beauty, au sein du centre de beauté So Chic & Wellness à Bouge (Namur). Pour elle, il est important de commencer par différencier coloration et décoloration. " Les colorations servent à couvrir les cheveux blancs ou à apporter des reflets à une couleur naturelle. On peut également, grâce à elles, passer d’une teinte claire à une teinte plus foncée. Elles ajoutent des pigments aux cheveux, les rendent brillants. Les colorations ne sont plus nocives pour les cheveux!"

Ces décolorations qui décapent

Par contre, et malgré la qualité des produits utilisés, les décolorations, elles, ont un effet abrasif pour les cheveux… "On décape le cheveu pour qu’il s’éclaircisse, forcément, ça le fragilise. Même si, grâce à l’évolution des produits, ça abîme moins qu’avant… Aujourd’hui, on a souvent de l’huile qui est ajoutée à l’oxydant. Mais plus le cheveu est foncé, plus il faut baisser le ton pour parvenir au blond. Et plus on descend au niveau de la teinte, plus c’est “décapant” pour le cheveu." Il en va de même pour les mèches et/ou balayages, qui utilisent la même technique.

Face à ces décolorations à répétition, le résultat est souvent sans appel: le cheveu, fragilisé, devient (beaucoup) plus sec et cassant. "Il y a de vraies catastrophes. On se retrouve parfois avec des femmes qui ont des “trous” dans la chevelure." Pour éviter d’en arriver là, il y a, heureusement, plusieurs choses à mettre en place.

Du cas par cas et de la prudence

Certaines chevelures sont plus à risque que d’autres. Ainsi, passer d’une teinte noir ébène à un blond platine n’est pas du tout recommandé si l’on veut conserver des cheveux en santé. "On risque de brûler le cheveu en le faisant en une fois. Sans compter qu’on n’aura pas forcément le résultat voulu…" Un cheveu naturel qui n’a jamais eu de coloration ou de décoloration "prendra" beaucoup mieux qu’un cheveu qui a subi de multiples transformations et sera moins à même de subir les conséquences néfastes d’une décoloration.

Isabelle Grossemy conseille aussi d’éviter l’association de la décoloration et de la permanente. Ou d’abuser des lissages et des brushings. "C’est l’un ou l’autre. Les deux, c’est beaucoup pour le cheveu! Mais ça dépend des clients. C’est toujours au cas par cas. Vous pouvez faire la même coloration sur quatre personnes et obtenir quatre résultats différents. Tout dépend de la base de laquelle on part, de la texture du cheveu, de sa couleur initiale."