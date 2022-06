Guérir en pratiquant la thérapie d’acceptation et d’engagement

Accepter les symptômes

Cofondée par Steven C. Hayes, psychologue clinicien américain et professeur à l’Université du Nevada, l’ACT s’articule autour de plusieurs processus dont l’acceptation. Il s’agit d’accueillir sans jugement ce que vous ne pouvez pas contrôler (pensées, émotions, sensations, souvenirs désagréables).

Ces états internes ne peuvent et ne doivent pas être contrôlés, modifiés ou éradiqués à tout prix. "On ne tente pas de supprimer le symptôme – pensées et émotions – ou de le remplacer par des affirmations positives." Par contre, elles peuvent être mises à distance pour pouvoir les observer. Au lieu de se demander si une pensée est vraie ou fausse, on se pose des questions sur l’utilité qu’elle a. Autrement dit, à quoi elle nous sert dans la vie, ce qu’elle nous permet et surtout, ce qu’elle nous empêche de faire.

Cultiver l’auto-compassion

Cette approche se veut tournée vers l’action et le comportement, que l’on peut quant à lui contrôler. L’effort se concentre autour du changement de perspectives. Mais l’action déployée doit toujours être engagée et aller dans le sens de nos valeurs. "Celles-ci sont propres à chaque personne: il n’y a pas de notion de morale, c’est la personne elle-même qui les définit."

Cette thérapie propose de prendre le contre-pied de la stratégie de l’évitement des pensées et des situations désagréables. Car en les évitant, on se soulage à court terme, mais cela contribue à nous éloigner de ce qui compte réellement pour soi et à diminuer les opportunités de vivre des expériences enrichissantes. Cette thérapie invite par ailleurs à cultiver la compassion envers soi-même, et elle intègre la pleine conscience et l’attention au moment présent afin d’éviter de ruminer sur quelque chose qui n’existe plus ou qui n’existe pas (encore).

Pour qui?

"La thérapie par l’action ne propose pas de solution miracle, affirme Hoang Sa Tran-Ngoc. On ne dit pas aux gens qu’ils ne vont plus ressentir de douleur. Ici, on va tenter de changer leur regard sur la douleur et les aider à ce qu’ils ne se concentrent plus sur elle." D’après le thérapeute, le spectre de personnes pouvant bénéficier de la thérapie d’acceptation et d’engagement est extrêmement large. Car les mécanismes que l’on déploie pour faire face aux émotions et pensées négatives sont profondément humains. Ils se retrouvent ainsi chez beaucoup de personnes, pour ne pas dire tout le monde. Cette thérapie comportementale et cognitive dite de "troisième vague" se veut brève, c’est-à-dire d’une durée limitée dans le temps.

Un large spectre

"Cela s’adresse à toute personne rencontrant des souffrances psychiques et/ou physiques de manière chronique ou ponctuelle, ou simplement en recherche de mieux-être. Les problématiques peuvent être diverses: questionnement identitaire, anxiété, dépression, stress, épuisement, burn-out, solitude, exclusion sociale, harcèlement, période difficile (deuil, divorce, chômage, grossesse compliquée), troubles de l’expression, manque de confiance en soi, addiction, douleurs chroniques, phobie, psychose, trouble du sommeil, trouble alimentaire, Alzheimer, Parkinson, cancer, handicap, perte d’autonomie, trouble psychiatrique, autisme ou toute autre difficulté de vie dans laquelle on se sent “coincé”."