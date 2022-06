Comment soigner le syndrome du canal carpien

Ces symptômes sont dus à une compression du nerf médian (qui commande la sensibilité du pouce, de l’index, du majeur et de la moitié de l’annulaire), lorsqu’il se retrouve coincé au niveau du canal carpien, étroit tunnel enserré, d’un côté, par les os du poignet, de l’autre, par un ligament qui relie les deux bords du poignet.

Plusieurs solutions

Pour faire disparaître les symptômes, on tente en premier lieu l’attelle du poignet. Portée la nuit, elle vise à immobiliser le poignet, empêchant ainsi des mouvements de flexion involontaires pendant le sommeil, qui peuvent augmenter la pression dans le canal carpien. "Elle est efficace dans les formes débutantes de la maladie, et si elle améliore les symptômes dès les premiers jours dans 80% des cas, il faut continuer de la porter pendant 3 semaines." Si le syndrome est d’origine professionnelle, un aménagement du poste de travail est souhaitable.

Lorsque les symptômes ne sont pas soulagés par l’attelle, ou qu’ils sont d’emblée très douloureux, une infiltration de cortisone dans le canal carpien est proposée. On peut en faire jusqu’à trois maximum, espacées d’au moins un mois, afin de ne pas fragiliser les tendons voisins. Seule contre-indication: le diabète de type 1. " Le diabète de type 2 n’en est pas une, s’il est bien équilibré. "

Cette technique est surtout efficace lorsque les premiers symptômes datent de moins d’un an. Ils peuvent alors disparaître dans les jours qui suivent pendant quelques semaines, plusieurs mois, voire définitivement selon les personnes. Si la première infiltration est décevante, on conseille de ne pas insister.

La chirurgie en dernier recours

Quand les symptômes persistent malgré l’attelle et les infiltrations, ou qu’ils ont récidivé; soit lorsqu’on présente une forme plus sévère, dite déficitaire, où la compression du nerf est très importante, on peut faire appel à la chirurgie. "En plus des engourdissements, il y a perte de la sensibilité au bout des doigts, au point de lâcher des objets…" Un électromyogramme (EMG) est recommandé avant l’intervention, afin d’évaluer la gravité du syndrome.

Plusieurs techniques existent et consistent à sectionner le ligament qui plafonne le canal carpien "afin d’augmenter le volume de ce dernier et de libérer ainsi le nerf." Aucune ne nécessite de rééducation, mais il faut prévoir un arrêt de travail de deux semaines à deux mois, selon la technique utilisée et l’activité professionnelle.

Les résultats sont les mêmes quelle que soit la technique: "Dans 90% des cas, l’engourdissement et les fourmillements sont soulagés dans les 3 à 15 jours, mais il faut compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que les personnes qui présentent une forme déficitaire retrouvent la sensibilité de leurs doigts." Dans tous les cas, la section du ligament occasionne une perte de force dans la main, mais qui revient au bout de 6 à 8 semaines.