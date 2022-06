Encore quelques jours et je serai en vacances. Au menu: soleil et farniente. Il faut bien récupérer après une année trépidante au travail. Juste profiter des magnifiques paysages offerts par les Causses de l’Aveyron. Mais envie d’en faire profiter aussi (ou de les rendre jaloux?) mes amis, ma famille, mes collègues. Et donc, comme de coutume, j’enverrai quelques cartes postales. Oui, je sais, ça devient démodé. Aujourd’hui, on n’envoie plus de cartes postales, on poste des photos sur les réseaux sociaux. Premier inconvénient par rapport à la petite vue sympa sur un morceau de carton: alors que cette dernière met parfois une ou deux semaines pour arriver, le réseau social avertit tout le monde que vous êtes en balade à l’étranger. Y compris les voleurs. Et puis, les réseaux sociaux c’est du court terme. Moi j’aimais bien fouiller (avec leur autorisation) les tiroirs de mes grands-parents et en extraire des souvenirs de vacances. Je me rappelle les explications joyeuses de mon parrain qui m’expliquait dans quel contexte, où et quand avaient été envoyées ces illustrations cartonnées. Recevoir des nouvelles d’un proche en vacances, ça procurait alors un réel plaisir, c’était personnalisé, c’était quelque part une preuve d’un lien intangible. Aujourd’hui, ce type de photo est noyé dans la masse des posts du jour. Le souvenir est banalisé. Et tant pis pour nos petits-enfants qui ne le retrouveront jamais dans une vieille boîte à chaussures au fond d’une armoire.

L’actu

Apple envoie des millions d’iPhone sur la voie de l’obsolescence programmée

À l’automne 2022, des millions de téléphones Apple ne seront pas autorisés à télécharger iOS 16, la nouvelle version du système d’exploitation mobile. Ces smartphones seront ipso facto placés sur une voie de garage.

La fin des véhicules thermiques programmée pour 2035

Le parlement européen vient de voter ce mercredi la fin de la commercialisation des véhicules à moteur thermique dès 2035. D’ici là, les émissions de CO2 devront encore être réduites drastiquement. Nos infos mat – stock.adobe.com

La perception du risque d’être flashé augmente

Et non, les conducteurs ne réaccélèrent pas une fois qu’un radar a été dépassé. C’est un des enseignements d’une étude menée par Coyote.

En pratique

Nos astuces pour se débarrasser de la mauvaise haleine

La mauvaise haleine peut pourrir la vie. Il existe pourtant des solutions pour en venir à bout. En premier lieu, il convient d’en identifier la cause. À lire ici

Faites de belles économies grâce à la mobilité douce

Malgré l’augmentation du prix de l’électricité, la mobilité douce reste très rentable. Si le vélo “musculaire” reste le moins coûteux, VAE et trottinette sont juste derrière en termes de respect environnemental et de budget. Notre dossier

JARDIN| Voici comment avoir des laitues au jardin, du printemps à l’automne

Comment avoir toujours une laitue à portée de main? M.Adrien Henetn, un de nos lecteurs, souhaite aussi savoir comment réussir à la perfection les semis. Les réponses de notre spécialiste, Marc Knaepen.

Guérison du cancer rectal: décryptage

Rémission totale du cancer rectal traité par immunothérapie sur 14 patients américains. L’essai clinique mené aux USA est un succès réel selon le Pr Van den Eynde, oncologue digestif des cliniques universitaires Saint-Luc. "Les 14 patients atteints d’un cancer rectal traités par dostarlimab (immunothérapie) étaient tous en rémission complète sans cancer résiduel au bout de six mois. Quatre patients – sur un total de 18 – sont encore en cours de traitement", précise l’oncologue. Explications

Coups de cœur

Qualité excellente pour la baignade aux Lacs de l’Eau d’Heure

Les analyses ont révélé que la qualité de l’eau de la seconde zone de baignade du lac de la Plate Taille, au pied du centre d’accueil, y était excellente, au vu des critères imposés par une directive européenne.

On vous en dit plus…

La soie pour prendre soin de soi

Trois fois moins absorbante que le coton, la soie permettrait de maintenir une bonne hydratation de la peau et des cheveux. Depuis quelques années, taies d’oreillers et chouchous en soie ont donc la cote. Nos conseils

TOURISME| Itinéraire dans le Vercors, entre tourisme et agriculture

Dans l’échappée belge de ce samedi 11 juin, Yannick Rénier est allé à la découverte du Vercors. Une région riche en produits authentiques .

Débat:

