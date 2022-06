La véritable salade niçoise - Cette erreur quand on cuit un steak - Tempête sur le classement de Saint-Émilion: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Ça ne compte pas pour du beurre par Julien Bil

Le métier de journaliste nous fait vivre de belles expériences qui sont même parfois un peu insolites. En effet qui eut cru un jour que je deviendrais dégustateur de beurre? Ce mercredi, la Province de Luxembourg, organisait la 3e édition de son Concours du meilleur beurre fermier au lait cru, dédié cette année aux beurres salés émanant de neuf exploitations agricoles. Cela vous fait sourire? Et bien sachez que juger de la qualité de neuf mottes de beurre, cela ne s’improvise pas!

Nous étions une dizaine à composer ce jury. Devant nous, différents critères de dégustation et de cotation étaient affichés. Dans un tel concours, plusieurs critères sont en effet pris en compte comme la présentation extérieure. Le beurre est réellement passé à la loupe: son aspect général, sa coloration, est-elle homogène ou présente-t-elle un aspect croûté, marbré, poreux… Sa "tartinabilité" est aussi analysée: Est-il bien ferme et facile à tartiner? Ou au contraire se montre-t-il friable, collant, cassant? L’odeur et l’arôme du beurre sont aussi examinés: Présente-t-il une bonne odeur de noisette ou, dans le pire des cas, une odeur de rance ou de moisi?

On le voit, juger de la qualité d’un beurre ne s’improvise vraiment pas et ça ne rigole pas.Pourtant, en voyant ce petit verre de cognac à proximité de mon plateau de dégustation, je m‘attendais à une bonne tartine de rigolade. Mais ce petit détail agréable (cela dit) avait en réalité toute son importance. Et non des moindres! Le cognac permet de brûler la sensation graisseuse de la dégustation, mais aussi et surtout de briser les goûts parfois trop désagréables, qui pourraient rester en bouche et perturber la suite de la dégustation.

Comme quoi, on en apprend tous les jours, mais attention, il ne s’agit pas de finir beurré pour la cause!

RECETTES

Glace au caramel et à la fleur de sel

Petit tour du côté de la Bretagne, et plus précisément du Morbihan, avec cette recette au caramel au beurre salé.

+ A LIRE

VIDÉO| Nuggets de poulet tandoori panés aux corn-flakes

Pétales de maïs créés par John Harvey Kellogg aux États-Unis en 1898, les corn-flakes ne sont pas utilisés qu’au petit déjeuner. Ils apportent du croustillant à de nombreuses recettes.

+ A LIRE

La véritable recette pour une salade niçoise qui sent bon l’été

L’été est dans l’assiette avec cette salade niçoise légère et goûteuse, pleine d’ingrédients bons et sains arrosée.

+ A LIRE

DANSL’ACTU

Notre sélection des meilleures bières belges

Dans notre cave à bière cette semaine...

+ A LIRE

Comment retirer le sel des plats trop salés

On peut avoir la main lourde concernant le sel et le plat qui s’avérait délicieux est désormais bien moins bon. C’est frustrant!

+ A LIRE

Cette erreur que l’on fait quand on cuit un steak

Cuire un steak à la poêle, rien de plus simple? A voir… Participez à notre débat .

+ A LIRE

Demi-finale de «Top Chef»: les adversaires du Liégeois Arnaud Delvenne sont connus (vidéos)

L’aventure "Top Chef" entre dans le money time. Depuis ce lundi soir, on connaît le nom des trois demi-finalistes du concours de cuisine.

+ A LIRE

Sept Foodcorners dans les Halles Tournai

Les Halles Tournai, l’établissement qui depuis quelques mois s’installe dans l’ancien bureau de poste principal de Tournai selon le concept du street food, ouvrira ses portes le vendredi 10 juin prochain.

+ LIRE

Un ancien candidat de Top Chef aux commandes de ce mythique hôtel de Francorchamps (photos)

Actuellement en travaux, le mythique hôtel de Francorchamps rouvre ses portes le 22 août, comme son restaurant gastronomique, après sa brasserie (le 20 juillet quant à elle). Le Chef, lui, est déjà désigné: Mathieu Vande Velde, ancien candidat de Top Chef.

+ A LIRE

Pas d’étoile mais un nouveau défi pour le jeune chef Martin Volkaerts

Le talentueux chef de "L’Amandier" à Genval ouvre une adresse bistrot à côté du cinéma de Rixensart, "Le Cyprès". Il en profite aussi pour dire tout le bien qu’ilpense du Guide Michelin.

+ A LIRE

Un nouveau château de Saint-Emilion se retire du classement

Ce prestigieux classement est de plus en plus contesté, notamment devant la justice, pour ses critères de sélection.

+ A LIRE

Biovitis, c’est ce week-end, le salon du vin bio

Le salon accueillera 17 vignerons qui y ont déjà participé par le passé, mais on y découvrira aussi six nouveaux exposants.

+ A LIRE

Un parfum qui a le goût de la frite

Un flacon de parfum… à la frite a été inventée par des Américains! Une histoire qui ne manque pas de sel…

+ A LIRE

LERESTO

On a testé le resto L’Épisode à Saint-Médard: à la table d’un jeune chef talentueux

Dans un lodge sur pilotis construit à l’orée du bois, pour se croire un peu au Canada. Vers une étrange bâtisse, entre la villa et le château.

+ A LIRE