Voici comment avoir des laitues au jardin, du printemps à l’automne (vidéo)

1. Quelles laitues semer au printemps?

Les laitues à couper sont parmi les plus précoces. Elles ne pomment pas mais se fauchent quand elles atteignent une dizaine de cm. On les sèmera en mars, sous abri, pour la récolte d’avril soit encore en pleine terre d’avril à juin pour des récoltes de mai à juillet. Les meilleures? «Salad Bowl» vert blond ou rouge et «Lollo Rossa» au feuillage très frisé. Les pommées printanières se sèment en février pour une récolte en avril-mai et en avril-mai pour une récolte en mai-juin. La «Reine de mai» et la «Gotte jaune d’or» sont les vedettes de cette catégorie.

2. Et pour l’été?

Les laitues d’été et d’automne produisent des pommes plus volumineuses que les laitues printanières et sont capables de supporter les chaleurs sans monter trop rapidement à graines. Il faudra en faire des semis toutes les 3 semaines, d’avril à juillet. Parmi les plus appréciées citons «Appia» pour sa grosse pomme d’un beau vert blond et son excellente saveur, «Grosse blonde paresseuse» une vielle variété qui était déjà cultivée au 19esiècle et dont la pomme est aplatie, «Augusta» qui sera toujours parmi les vedettes des laitues de pleine saison.

Moins connues et ne pommant pas, je conseille vivement la remarquable «Queue de truite» au feuillage moucheté de pourpre et la «Cressonnette du Maroc» (appelée aussi «Langue de canari») à la croissance érigée et aux délicieuses feuilles découpées.

3. Comment réussir le semis des laitues?

Les graines de laitues entrent en dormance, et ne germent donc pas, si la température dépasse les 20-22°C. Idéalement, on veillera à garder la terrine de semis à un endroit où la température est comprise entre 15 et 18°C. Les premières plantules apparaissent après 4 à 6 jours. Petit conseil: ne semez pas trop de laitues en une seule fois, le but n’étant pas d’approvisionner tout le quartier! Des semis toutes les 3 semaines sont par contre très intéressants.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be