L’Échappée belge dans le Vercors, paradis des sportifs

Avec le Jura, le Vercors est également considéré comme un "must to do" en matière de ski de fond. Lorsque Grenoble organisa les Jeux Olympiques d’hiver en 1968, Autrans accueilli ainsi cette discipline, ainsi que le biathlon (les épreuves de saut à ski eurent également lieu sur le massif). Dix stations constituent l’offre "ski" du Vercors.

Grande Traversée du Vercors: 370 km à vélo

Pour ce qui est du "deux roues", il y a également de quoi faire. "Pour le VTT, nous avons ainsi quelque 2000 kilomètres de sentiers balisés , reprend Cécile Meunier. Nous avons des spots de descente et des terrains d’apprentissage en parallèle. Pour la route, nous avons aussi des dizaines de parcours et une vingtaine de cols pour bien fatiguer les mollets (NDLR: le Tour de France s’est rendu plusieurs fois dans le coin, notamment en 2020, avec une arrivée à Villard-de-Lens, qui pour l’occasion était pour la 13e fois ville-départ ou ville-arrivée de la grande boucle). Il y a également pas mal de cyclosportives ou des raids en VTT sur le territoire. Et puis, difficile de ne pas parler du GTV, pour Grande Traversée du Vercors, soit un long itinéraire balisé de quelque 370 km, à faire en VTT, voire à cheval."

Le frisson de la Via Corda

Au-delà de ces activités sportives phares, d’autres choix sont évidemment possibles. Nous sommes dans une montagne calcaire où l’eau a bien travaillé, bien creusé. Le Vercors est ainsi une terre de spéléologie. Le canyoning est aussi présent, ainsi que le parapente et, bien sûr, toutes les activités d’escalade.

À ce sujet, une belle attraction: la Via Corda, du côté de Saint-Martin. Il s’agit d’un parcours alpin utilisant les techniques de l’alpinisme (600 mètres de longueur, 200 de dénivelé, de deux à quatre heures suivant le niveau). Adrien Joveneau et son invité l’ont testée avec l’aide de professionnels de ce type de progression. Testée et approuvée…

Pour trouver des itinéraires pour le vélo, la randonnée, le VTT, le ski de fond…: rando. parc-du-vercors. fr

À ne pas manquer

1. «Le Passage», vortex de pierres

Du côté du Belvédère de Château Julien, vous pourrez voir la réserve naturelle des Hauts plateaux. Là-haut, vous tomberez sur une œuvre assez monumentale d’un artiste anglais (Chris Dury) appelée Le Passage . Cette création " capte l’énergie de la grande Moucherolle, la dirige au cœur du vortex pour la reverser vers la vallée ", selon son auteur.

2. Les vues de Font d’Urle

Sur la commune de Bouvante, voici un plateau d’alpage qu’il faut aller voir pour encore mieux mesurer la beauté sauvage, quasi unique, du Vercors. En hiver, les stations de ski alpin et de ski de fond feront le bonheur des amoureux de la glisse. L’été, les formations géologiques karstiques seront un vrai régal pour les yeux.

3. Lieu de Résistance

Le Vercors est étroitement associé à des récits de Résistance. L’endroit, tel une forteresse difficilement prenable, a en effet abrité durant la seconde guerre mondiale jusqu’à des milliers de maquisards. En juillet 1944, près de 10000 soldats allemands menèrent une terrible offensive. Des villages furent bombardés, plus de 600 résistants tués.