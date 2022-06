Itinéraire dans le Vercors, entre tourisme et agriculture

Entre noix et Clairette de Die, fromages et viande d’agneau, la région est un terroir authentique qui entend mettre en avant ses agriculteurs (885 exploitations en tout). "Tourisme et agriculture: l’un ne va pas sans l’autre, constate Daniel Vignon, agriculteur et fromager à Saint Martin (Ferme de la Roche Rousse). L’agriculteur a besoin des touristes qui achètent ses produits. Et le tourisme a besoin de beaux villages authentiques…" . L’homme, spécialiste du Bleu du Vercors (mais pas que…) parle d’or. Son message est sans cesse relayé par les responsables du Parc naturel régional, qui ont d’ailleurs créé les Fermes du Vercors, un réseau d’une soixantaine de producteurs fermiers de l’endroit.