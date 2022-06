Gros moteurs et ambiance rétro ce week-end à Villers-la-Ville

L’abbaye de Villers-la-Ville accueille de nombreux événements au cours de l’année (plus de 80 en 2022). Ce dimanche, le site sera colonisé par des voitures, tracteurs, motos et attelages anciens qui rivaliseront de charme et de classe. Plus de 200 ancêtres de collection mettront en avant l’histoire de la mécanique et l’évolution du secteur des moyens de transport.