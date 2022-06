Folie TikTok autour du coca healthy au vinaigre balsamique avec 5,5 millions de vues!

Lundi dernier, la tiktokeuse Amanda Jones, bien connue pour ses recettes saines a posté une vidéo où elle explique comment elle a obtenu du "healthy Coke". En quelques heures, sa recette était déjà partagée par 500 000 utilisateurs. Aujourd’hui, le hashtag #healthycoke compile plus de 5.5 millions de vues et #healthycokechallenge plus d’1 million!

En fait dans sa vidéo, Amanda Jones combine du vinaigre balsamique, de l’eau de Seltz La Croix parfumée à la goyave et beaucoup de glace. Elle dit avoir appris cette "alternative saine au Coca-Cola" auprès de son professeur de pilates. "Ce n’est pas une blague", dit-elle dans sa vidéo. "Ça a le même goût qu’un Coca, et vous allez penser que je suis folle."

On peut remplacer l’eau de Seltz par une simple eau pétillante mais l’arôme de goyave ajoute bien évidemment un plus à cette "recette". Envie de tester cette boisson qui affole les réseaux? Il suffit d’utiliser une cannette de 33 cl d’eau pétillante aromatisée, d’y mettre deux cuillères à soupe entières de bon vinaigre balsamique et d’y ajouter un bon nombre de glaçons. C’est tout!

Dégoûtant? Étonnamment non…

Sabrina Weiss de People Magazine l’a testé: "La combinaison de l’eau de seltz et du vinaigre balsamique ressemble visuellement à un Coca. C’est agréable et pétillant, et convenablement sucré, et j’ai été agréablement surprise par le goût, qui était remarquablement complexe. Je n’ai pas pu me résoudre à ajouter deux cuillères à soupe entières de vinaigre, comme le suggèrent certaines recettes, ce qui signifie que le mélange était encore léger en saveur tout en conservant le pétillement affirmé du Topo Chico".

Sauf qu’il y a un "mais"… "Les notes acidulées du vinaigre sont loin de s’approcher des arômes chimiques bizarres du soda préféré des Américains" et surtout, l’odeur n’est pas facile à apprivoiser au quotidien: "Personne ne veut que sa boisson sente comme une bouteille de sauce à salade, et cette combinaison rappelle une vinaigrette, pas l’arôme épicé et légèrement fruité que tout le monde associe au Coca".

Une autre tiktokeuse est plus conciliante: "La douceur du vinaigre balsamique imite le goût du cola. Il y a même un peu de fruité. Est-ce que ça a le goût du coca? Pas vraiment. Et l’arôme donne à la sauce salade bien plus que le cola. La saveur est plus celle d’un soda semi-fruité, et j’en attribue le mérite aux bulles de l’eau gazeuse…"

Mais au final, on peut se demander comment une astuce comme celle-ci peut autant emballer les foules… La mention au coca, boisson tellement consommée n’y est certainement pas étrangère. Cela fait aussi rire beaucoup de monde

