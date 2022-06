Lorsque l’on cuit des aliments dans de l’eau qui est trop salée, comme les pâtes, le riz ou même les légumes, il suffit de les plonger dans une autre casserole, avec de l’eau non salée à température ambiante, et de reprendre la cuisson où elle en était. Si l’on s’en rend compte après cuisson, on les rince à l’eau et on les fait réchauffer au micro-ondes ou dans une poêle avec la sauce, simplement!

Concernant les plats mijotés trop forts en sel, il y a aussi une technique imparable: y ajouter des rondelles de pommes de terre crues et pelées pendant quelques minutes le temps qu’elles absorbent le sel.

Les soupes et les sauces? Pour une sauce au vin, on rajoute un morceau de chocolat noir, cela rééquilibre le goût. Pour les autres, on y plonge un quignon de pain pendant deux petites minutes. On peut aussi mais c’est plus long, y rajouter une pomme de terre râpée que l’on exfiltre ensuite. On peut aussi y ajouter du lait ou de la crème, mais ça c’est plus connu…

En ce qui concerne les viandes et poissons, il suffit de rincer votre morceau à l’eau tiède, rincer la poêle et continuer la cuisson.