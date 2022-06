Erreur, ce n’est pas évident du tout de saisir la viande afin qu’elle soit bien caramélisée par les sucs à l’extérieur et tendre à l’intérieur.

Souvent, on la fait cuire dans du beurre ou de l’huile d’olive ou les deux, ce qui n’est finalement pas une bonne idée car, comme l’explique la plus jeune cheffe étoilée de France: "Au-delà de 140°C, ces deux matières grasses brûlent et peuvent devenir nocives pour la santé".

Julia Sedefdjian, qui dirige son restaurant Baieta et de son épicerie fine Ciceron à Paris, conseille de cuire la viande dans une poêle chaude avec un filet d’huile de pépin de raisin qui a un point de fumée (la température à partir de laquelle elle peut devenir toxique) haut.

À défaut, on peut utiliser de l’huile de tournesol, d’arachide ou de maïs. Et pour donner du goût et rajouter à la tendresse de la viande, elle "ajoute toujours une noix de beurre en fin de cuisson, à feu doux, pour arroser ma viande et la rendre bien tendre".