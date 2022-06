Nos astuces pour se débarrasser de la mauvaise haleine

Il existe heureusement des solutions. Si l’on ne peut pas se brosser les dents, avaler une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée rééquilibrera la flore bactérienne buccale et neutralisera la mauvaise haleine. Les comprimés, sprays et bains de bouches cosmétiques vendus en pharmacies ne feront, eux, que masquer la mauvaise odeur de façon temporaire et risquent même d’assécher la bouche. Mieux vaut boire beaucoup (eau, tisane de menthe ou thé vert qui a la capacité de neutraliser les composés malodorants) ou mâcher du chewing-gum qui, outre son effet fraîcheur, fait produire de la salive.

Une bonne hygiène buccale

Parfois cela ne suffit pas. Dans près de 80% des cas, la mauvaise haleine vient d’un problème dentaire ou buccal: caries, plombages ou amalgames trop anciens, maladies parodontales, déchaussements dentaires, abcès, problèmes de gencives, infections situées sous une couronne.

On commence donc par s’assurer d’une hygiène bucco-dentaire rigoureuse. Les bains de bouche antiseptiques peuvent compléter le brossage mais ne doivent pas être utilisés de manière continue. " Ils peuvent à la longue détruire les bonnes bactéries et devenir contre-productifs. " Si l’halitose persiste, on consulte son dentiste.

Des affections diverses

Il arrive aussi que la langue soit infectée, colonisée par des bactéries ou couverte de champignons. On peut alors utiliser un gratte-langue vendu en pharmacie. En cas de champignon, le dentiste peut le détecter et prescrire un médicament antifongique.

Une production insuffisante de salive peut aussi être responsable. Avec l’âge, la bouche a tendance à se dessécher. Des médicaments comme les antidépresseurs et antihistaminiques entraînent aussi une diminution du flux salivaire. La solution consiste alors à boire beaucoup d’eau par gorgées régulières.

Il peut également s’agir d’un problème ORL tel que la sinusite chronique ou des germes fermentés dans les amygdales (le caséum). Enfin, le reflux gastro-œsophagien peut produire des gaz nauséabonds dont on se débarrasse avec des comprimés anti-reflux. Si le problème persiste, mieux vaut dans tous les cas consulter un spécialiste, ORL, dentiste ou gastro-entérologue.