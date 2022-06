«Impossible de résister»

Jamey Higham, Président et CEO de l’Idaho Potato Commission l’assure: “L’odeur est si bonne qu’il est impossible de résister!” L’idée d’un parfum à la frite comme support promotionnel pour la pomme de terre de l’Idaho est venue en avril 2021. “Nous l’avons proposé à la Saint-Valentin 2022, en quantité limitée, en vendant le flacon au prix d’une portion de frites à 1,89$. Il a été sold-out en très peu de temps!”, raconte Jeweldean Hull, responsable administrative et réseaux sociaux.

Une razzia dont il reste seulement quelques flacons dont un sera exposé lors des Portes Ouvertes du Micro-musée de la Frite à Forest (Bruxelles) ce week-end. De quoi est donc composé ce parfum à la frite au final? Pas d’huile de friture, c’est sûr mais “d’huiles essentielles et de pommes de terre Russet distillées de l’Idaho, les meilleures pour faire les frites chez nous”, explique encore Mme Hull.

Plus complexe qu’on ne le pense

En août 2013, Home Frit’Home avait déjà questionné le parfumeur belge Olivier Kummer à propos de la réplication éventuelle de l’odeur de la frite: En apparence le parfum ou le goût de la frite peut paraître simple et évident, mais dans la pratique il s’agit d’un bouquet très complexe de plus d’une centaine de composants chimiques différents, d’après le spécialiste.

«Frites by Idaho» et d’autres surprises sont à découvrir cet été aux portes ouvertes gratuites du Micro Musée de la Frite de Bruxelles de Home Frit’Home, chaque premier week-end du mois: rue des Alliés 242, 1190 Bruxelles (entre le WIELS et le stade de l’Union au parc Duden). Renseignements: +32-495-23 01 63, info@homefrithome.be. Prochain rendez-vous samedi 4 juin (13h30-19h00) et dimanche 5 juin (13h30-18h00)

