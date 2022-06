On a testé le resto Nous à Sart-Bernard: un quatuor sans fausses notes

Ils sont tous les quatre diplômés de l’école hôtelière de Namur. Deux couples, deux générations, qui mêlent leurs expériences et s’enrichissent ainsi mutuellement pour créer un quatuor sans fausses notes. Si les hommes sont principalement aux fourneaux, si Catherine ne jure que par les desserts et si Maureen règne sur la salle, tous ne font qu’un, tous aiment venir saluer le client.

Bien ancrée sur ses terres

Marie est intriguée par l’enseigne, aussi bien par le mot que par le logo. Laurent Doyen, la langue bien pendue et la tête dans un bandana de pirate, explique: " Nous, c’est bien sûr notre famille mais aussi les fournisseurs et les clients. Les uns sans les autres ne seraient rien. Sous la lettre O, on voit des racines. Pour dire que cette maison est bien ancrée sur ses terres de Sart-Bernard où nous sommes revenus après avoir vécu des années ailleurs ".

Les huîtres d’Annick

Parce qu’ils avaient très soif, Marie et Simon se sont ouvert l’appétit avec une bière de la microbrasserie Epik installée dans le village voisin de Lustin. Il aime la table faite d’une épaisse tranche de frêne, elle remarque les coussins bleus et ocre qui garnissent les banquettes. Leur dîner commence par les huîtres qu’Annick, une Belge, et son mari Damien Leblond élèvent à Saint-Marcouf-de-l’Isle, dans le bassin de Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin.

Marie et Simon se séparent pour la suite. Pour elle: samossa de crabe, yaourt citronné, semoule aux fleurs du jardin et gel de tomate. Pour lui: crevettes sauvages d’Argentine, crémeux de mozzarella, jus et purée de rhubarbe épicée, petit feuilleté d’oignons et anchois. Pour elle: la dorade, avec quelques coques et couteaux, une brunoise de pommes de terre rissolées à l’ail et aux herbes, du pissenlit bien croquant. Pour lui: le coucou de Malines élevé par Steve Pierre à la ferme des Beaux Chênes, à Noirefontaine, avec des asperges fumées, des morilles et un risotto de sarrasin.

Au dessert, la framboise et le sureau se marient dans un soufflé, la glace au chocolat se garnit d’une neige de sorbet de céréales râpé à la manière d’un kakigori japonais.

En sortant, Marie qui a adoré les douceurs de Catherine et Simon qui aurait bien repris une Epik, souhaitent un très bel anniversaire à toute la maisonnée, avec cinq jours d’avance.

NOUS, sur la Nationale, à Sart-Bernard (Assesse). Menus à 42 et 52 €. Fermé le samedi soir, le mardi et le mercredi. 0455/12 81 72, www.restaurant-nous.be