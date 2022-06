L’école primaire en voie de disparition, la nouvelle coqueluche des enfants qui inquiète, vrai ou faux casting de mannequins? 10 articles pour les familles

Ça y’est, je l’ai fait. Ce matin-là, je me suis entendu dire à mon second, qui ne voulait pas s’habiller: " Eh bien, tu iras à l’école tout nu. C’est toi qui décides. Mais moi, je pars dans quatre minutes ".

En le disant, je me suis rendu compte de mon erreur. J’ai eu tellement peur que ça le fasse rire et qu’il me réponde: " D’accord, je choisis d’y aller tout nu. On y va? ". Parce que bon, pour rester crédible, quand on brandit la carte de la menace, on doit mettre à exécution après.

Pendant un instant, je me suis donc vue, dépitée, marcher vers l’école, avec Numéro 2 à mes côtés, uniquement vêtu de ses chaussettes et chaussures. Je l’imaginais avec un grand sourire, dandiner des fesses, fier comme un paon. Parce que bon, à 4 ans, qu’est-ce qu’on s’en moque de la nudité.

Je me suis aussi demandé ce que je verrais dans les yeux des autres parents. De l’amusement? Du scandale? Du soutien? Heureusement, Mini-moi a fini par me demander de sa jolie petite voix: “ Tu veux bien m’aider à mettre mes habits? ”. Ouf! Fin du cauchemar: “ Bien sûr mon chéri ”.

Découvrez notre sélection d’actu et d’infos pratiques pour les familles

Dans l’actu

La nouvelle coqueluche des cours de récré qui inquiète

Huggy Wuggy, c’est la nouvelle coqueluche des cours de récré . Si la peluche est à la mode, elle cause quelques terreurs chez les enfants. Décryptage avec une psychologue qui suit le phénomène de près.

L’école primaire en voie de disparition: 3 questions sur le tronc commun

La réforme du tronc commun va s’étendre dès la rentrée prochaine . Et elle se poursuivra ensuite, année après année, pour concerner l’ensemble des élèves scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis la troisième maternelle jusqu’à la troisième secondaire à l’horizon 2028-2029.

Cours de néerlandais: doit-on sortir bilingue de l’école?

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le constat est implacable: les jeunes sont peu nombreux à maîtriser le néerlandais à la sortie du secondaire . La faute à l’école wallonne?Nous avons interrogé un spécialiste de l’enseignement des langues.

En pratique

Voici comment gagner 74%sur votre liste de naissance

F aire des choix plus durables et s’équiper de façon écologique revient jusqu’à 74% moins cher que d’acheter des produits de marque sur une liste de naissance.

Faites de belles économies grâce à la mobilité douce

Malgré l’augmentation du prix de l’électricité, la mobilité douce reste très rentable . Si le vélo “musculaire” reste le moins coûteux, VAE et trottinette sont juste derrière en termes de respect environnemental et de budget.

Voyages: quels pays gardent des restrictions liées au Covid cet été

Les touristes belges n’ont plus besoin de pass vaccinal ou de masque dans la plupart des pays d’Europe, mais les mesures de lutte face au coronavirus restent effectives pour certaines destinations .

Vrai ou faux casting de mannequins? Comment les reconnaître?

De plus en plus de faux castings circulent grâce aux réseaux sociaux. Et malheureusement, de nombreux adultes, mais aussi des enfants, se sont déjà fait piéger. Quelques conseils pour repérer les arnaques .

Coups de cœur

Pour vos enfants: C’est quoi la définition du pouvoir d’achat? (VIDÉO)

Le pouvoir d’achat diminue et cela inquiète beaucoup de personnes. Mais que représente-t-il? Pourquoi diminue-t-il? Comment l’expliquer aux enfants? Le JDE répond à ces questions dans une vidéo de trois minutes.

Littérature jeunesse: découvrez les belles pages du mois de juin

Ce mois de juin sent déjà un peu les vacances avec l’arrivée de Clovis, un nouveau petit héros super-attachant.On découvre aussi la famille recomposée Sanspeur-Sansreproche.On explore des cabanes du monde entier et, surtout, on parle du succès incroyable de Léa Olivier avec son autrice, la Québécoise Catherine Girard-Audet.

AGENDA| En route vers un week-end gourmand, rêveur, artistique et nature

Les événements à ne pas manquer ce week-end des 11 et 12 juin , par la rédaction du Deuzio, supplément détente et loisirs des journaux L’Avenir.