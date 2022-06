Du 10 au 12 juin, Namur, Maison du conte

La maison du conte a pour but de faire circuler la parole contée auprès du public. Lieu de rencontres et de découvertes, elle redonne vie aux récits, traditions, croyances et fait le relais entre la parole d’hier et d’aujourd’hui. Elle fête ce week-end ses 25 ans. À cette occasion, diverses activités sont organisées à la maison du conte et dans ses environs.

Atelier lecture autour d’un conte en compagnie d’une psychanalyste jungienne, soirée avec surprises gourmandes, comptines et petites histoires destinées aux enfants de 0 à 4 ans, le monde des récits contés s’ouvre à tous.

Le dimanche, une balade contée forestière emmène les familles à la rencontre de drôles d’oiseaux conteurs qui sortent pour l’occasion leurs plus beaux ramages et invitent à prendre de la hauteur.

Des conteurs de différents horizons sont invités durant le week-end: Sophie Clerfayt, qui vient parler de son amour du "waterzooïe", Marie Bylyna, conteuse d’origine ukrainienne sensible à l’éducation à l’environnement. Mais aussi Ahmed Hafiz, Français d’origine tunisienne installé en Belgique à l’âge adulte et grand amateur d’humour décalé.

Réservations: 0489/93 35 48 ou maisonducontedenamur@gmail.com www.maisonducontenamur.be

2. À Montmartre

Les 11 et 12 juin, de 14h à 18h, Centre culturel de Seraing

Durant tout le week-end, le Syndicat d’Initiative et le Centre Culturel de Seraing mettent les artistes des différents quartiers de Seraing, Jemeppe, Boncelles et Ougrée à l’honneur. Le public est invité à se promener et à partir à la découverte des artistes, toutes disciplines confondues.

Sculpteurs, peintres, dessinateurs, illustrateurs, photographes, poètes, musiciens, comédiens, tous auront à cœur d’accueillir les visiteurs à leur domicile ou dans des lieux artistiques, culturels et associatifs de la ville. Le Val Saint Lambert se transforme ainsi en Montmartre peuplé de chevalets, tandis que des aquarelles et photos s’invitent dans la bibliothèque du château de Courtejoie. À l’Académie des Beaux-Arts de Seraing, c’est le travail des élèves des cours de peinture qui est exposé.

www.centrecultureldeseraing.be

3. Chiny au jardin

Le 12 juin, de 9h à 17h, Chiny, centre du village

Belles plantes, roses au parfum entêtant, buis taillés, et bien d’autres végétaux prennent possession du centre du village de Chiny chaque 2edimanche du mois de juin. Les portes des plus beaux jardins sont ouvertes, pour partager des moments d’échange et de convivialité avec des pépiniéristes et producteurs locaux.

www.chiny-tourisme.be

4. De l’art dans l’église

Du 11 juin au 11 septembre, Hamoir, église de Xhignesse

L’église Saint-Pierre de Xhignesse date du 11e siècle. Cet édifice, niché dans un paysage de verdure, inscrit au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, accueille une exposition d’art contemporain sur la thématique de la terre promise. Neuf artistes revisitent ce thème au travers de peintures, dessins, sculptures, installations, photographies, céramiques et œuvres textiles.

www.lieux-communs.org

5. Barrio cantina

Du 10 au 12 juin, Ostende, Zeeheldenplein

Une dizaine de food-trucks s’installent durant tout le week-end à Ostende. Ce marché convivial propose une gamme de plats du monde, des burritos mexicains en passant par les nems vietnamiens, les boulettes de viande thaïlandaises et les burgers américains. Des animations, de la musique et des bars agrémentent les découvertes gustatives.

www.visitoostende.be

6. Cueillette de fraises

Le 11 juin, de 9h à 15h, Wanze, rue du Val Notre-Dame, 398

La ferme bio du Val Notre-Dame organise une journée d’auto-cueillette. Armé de votre propre contenant ou d’un ravier fourni sur place, vous cueillez les fraises parmi les trois variétés cultivées: Dream (sucrée, pas trop juteuse), Rubis des jardins (belle acidité équilibrée avec le sucre) et Clery (proche de la fraise des bois). Ne reste ensuite qu’à déguster!

www.valnotredame.be

7. Journée de l’abeille

Le 12 juin, de 10h à 16h, Jemeppe-sur-Sambre, Agence de développement local

La 3ejournée de l’abeille, de la pollinisation et du zéro déchet s’installe à Jemeppe-sur-Sambre ce dimanche. Atelier furoshiki (emballage durable), fabrication de cosmétiques à la cire d’abeille, vente de produits de la ruche, atelier couture et visite des ruches à 11h, 13h et 15h: il y en a pour tous les goûts.

Le week-end prochain (18 et 19 juin)

Balade canine

Le 18 juin, de 14h à 16h30, Église des Awirs

On sort la laisse et on part randonner avec le toutou. Un parcours de 5,7 km à travers champs et sentiers boisés amène à découvrir une petite grotte nichée au fond d’une carrière de grès, un château du 18e siècle, des falaises, des vignes et un charmant quartier abritant la statue de Saint-Roch, le saint patron des pèlerins et protecteur des animaux.

Réservation: www.flemalle.be

Au bivouac

Les 18 et 19 juin, Mémorial de Waterloo

On fête cette année le 207e anniversaire de la bataille de Waterloo. À cette occasion, le public aura l’opportunité de visiter trois bivouacs (un allié et deux français). Différents spectacles seront également proposés: saynètes humoristiques, leçon de maniement des armes, village des métiers oubliés et démonstration de soins aux blessés.

www.bataillewaterloo.com

Des papillons

Le 19 juin, de 14h à 17h, CRIE de Saint-Hubert

Une promenade à travers des prairies fleuries, des lisières, fourrés et milieux humides permet de s’attarder sur les élégants papillons aux ailes colorées pour en apprendre plus sur les espèces, leurs exigences écologiques et les évolutions.

Réservation: +32 84 34 59 73 ou www.criesthubert.be