À Namur, Nathalie Kowalski est coach canin et instructrice mantrailling (Une fille parmi les Louvettes): "Le mantrailing, c’est une activité où le chien va rechercher une personne spécifique, sur base d’un objet de référence. C’est grâce à l’enveloppe d’odeurs que la personne laisse en se déplaçant que le chien va remonter la piste jusqu’à celle-ci" , explique Nathalie Kowalski, qui s’est reconvertie professionnellement en 2017, suite à l’arrivée de son second chien-loup Cali, difficile de prime à bord, avec qui elle a découvert les joies et bienfaits de cette activité.

Et si cette technique est surtout utilisée aux États-Unis pour traquer des fugitifs ou des personnes portées disparues, " le mantrailing peut être un agréable moyen de passer du temps avec son toutou, tout en apprenant à mieux le comprendre ", explique Nathalie, qui s’est formée à la philosophie de GAK9, de l’Américain Jeff Schettler, qui a notamment collaboré avec le FBI.

De nombreux bienfaits

"Pour le chien, c’est une très chouette manière de subvenir à son besoin de base de renifler. Car si on s’oriente avec les yeux, le chien, lui, appréhende le monde avec sa truffe, rappelle d’emblée notre spécialiste. Cette pratique permet de le dépenser physiquement mais aussi mentalement, puisqu’il doit résoudre des équations durant l’exercice, tout en agissant sur sa concentration et sa confiance en soi! C’est aussi un bon exercice pour les chiens un peu plus craintifs, puisqu’ils doivent faire preuve d’initiative."

À noter que cet exercice peut se révéler déroutant pour le binôme. "Ici, c’est le chien qui est aux commandes. On lui demande tout l’inverse de ce qu’on lui demande généralement, puisqu’ici il peut tirer et doit faire preuve d’initiative."

Au maître d’apprendre à lâcher prise et à mieux comprendre son chien, à travers cinq signaux: la position de la tête, du corps (et la tension), de la queue, la direction que le chien prend et la tension sur la longe (de dix mètres). "Ce sont les variations dans ces cinq points qu’on observe, pour voir si un paramètre a changé et pourquoi. A-t-il été distrait par quelque chose?"

Comment se passe une séance? "Quand un binôme humain-chien n’a jamais pratiqué le mantrailing, il faut commencer par expliquer les règles du jeu au chien – je ne peux malheureusement pas lui murmurer à l’oreille (sourire). On va travailler avec du visuel et de l’association positive. La personne la plus importante pour le chien doit être celle qu’il doit retrouver. Il doit avoir envie de suivre son enveloppe d’odeur. L’objectif est de faire monter le binôme le plus loin possible, avec un plan de progression personnalisé."

Une séance dure environ trois heures. "Généralement, je donne cours à trois binômes en même temps, mais chaque chien piste à tour de rôle, pendant que les autres restent dans la voiture."

L’importance de l’environnement

La difficulté du mantrailing repose notamment sur l’environnement choisi pour sa pratique. "Dans un bois, un sous-bois, un champ ou une surface végétale, l’activité bactérienne de nos odeurs va continuer à vivre plus longtemps que dans un environnement en béton, par exemple." Il sera ainsi plus facile pour un chien de tracer une piste, dans un champ sans passage que dans un centre-ville, où les va-et-vient incessants des hommes et des voitures lui compliqueront la tâche. Imaginez que chaque odeur est représentée par un fil d’Ariane: dans un endroit fréquenté le chien doit réussir à focaliser son attention sur l’enveloppe d’odeur de la personne à rechercher, en faisant abstraction de toutes les autres. Les conditions météo et la température jouent aussi. "L’odeur a tendance à s’évaporer avec un soleil direct, par exemple." Enfin, au plus la piste est fraîche, au plus la teneur ou l’intensité de l’enveloppe d’odeurs est énorme, souligne-t-elle.

Prix: à partir de 60 euros la séance, dans la région de Namur et de Gembloux, en semaine et le week-end. Elle se déplace aussi Wallonie. Les infos se trouvent sur sa page Facebook. Du côté de Liège, Maude de «Therapets» propose aussi des cours de mantrailing.