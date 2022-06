La soie pour prendre soin de soi

Un grand avantage de la soie pour les personnes à la peau grasse, mixte, sensible ou à tendance acnéique: elle est antibactérienne et hypoallergénique. En plus de convenir aux asthmatiques et à ceux qui souffrent d’allergies, elle contribue à lutter contre l’inflammation et les imperfections cutanées. Ce tissu a par ailleurs une fonction thermorégulatrice. Autrement dit, il permet de réguler la chaleur du corps pendant la nuit.

Des critères comme gages de qualité

Quant aux bienfaits sur les cheveux, la douceur de la soie fait d’elle un tissu assez exceptionnel. Les cheveux glissent et sont protégés des frottements, des nœuds et de l’électricité statique. Comparé au coton, le taux de friction serait 45% moins élevé. La soie n’endommagerait pas les fibres capillaires et le résultat serait particulièrement visible chez les personnes aux cheveux crépus et bouclés. Souplesse et éclat de la chevelure sont ainsi préservés.

Cependant, toutes les soies ne se valent pas. Des critères sont à garder en tête pour faire le tri. L’origine de la soie et les engagements de la marque sont à vérifier. En outre, il faut que le produit soit composé à 100% de satin de soie. Car pour diminuer les prix, certaines marques ajoutent d’autres matières. Ensuite, il n’est pas inutile de s’informer sur le grammage du tissu. C’est le nombre de mommes – l’unité de poids de la soie au mètre carré – qui compte. Il faut se baser sur (au moins) 19 mommes, si on veut du tissu épais et résistant.

Questionner les conditions de production

Onéreuse, la soie reste un tissu de luxe qui n’est pas accessible à toutes les bourses. La quasi-totalité des produits en soie viennent de Chine, ce qui n’est pas forcément synonyme de piètre qualité. Il existe en effet des coopératives d’artisans où il n’y a pas de travail des enfants ou de recours aux produits chimiques. Reste toutefois que les conditions de production peuvent poser question, notamment quant aux méthodes d’élevage des vers et aux modes de transport de la matière première.

Les raisons du coût

Plusieurs raisons expliquent que la soie est un des tissus les plus onéreux. Elle nécessite du temps de production, des ressources et il faut souvent la faire venir de loin.

Le temps de production varie entre 45 et 90 jours pour un produit en soie. La fabrication comprend l’élevage des vers, la sélection et le fait de vider les cocons. D’autant qu’il faut une certaine quantité de fils (qui sont triés sur le volet par des personnes expertes qui reconnaissent la qualité au toucher et à l’œil) pour obtenir un kilo de soie. D’autre part, les vers à soie sont nourris plusieurs fois par jour avec des feuilles de mûrier fraîches. Ce travail minutieux nécessite une surveillance permanente à rétribuer également. Enfin, il faut considérer les coûts d’importation de la soie qui vient principalement de Chine.