Les banques sont occupées à réduire drastiquement leur nombre d’agences. Apparemment, celles-ci ne sont plus nécessaires puisque les automates peuvent faire le travail et que les utilisateurs utilisent de plus en plus les applications en ligne. Oui mais quand un problème survient… Je reçois ce mercredi un message selon lequel j’ai signé une domiciliation bancaire pour un montant mensuel de plus de 300 euros. Or, je n’ai jamais rien signé de tel! Appel à l’agence: " On n’a plus accès aux domiciliations de nos clients, il faut appeler le service clientèle ". Ce que je fais illico. Une douce voix robotisée me répond: " Voor nederland, druk een… ", ensuite " pour une opération privée, tapez 1, pour une opération professionnelle, tapez 2 ". Je sélectionne la seconde option. Musique d’attente durant 9 minutes (!) avant qu’une opératrice ne prenne la communication. " Par téléphone, nous devons nous assurer de votre identité. Veuillez nous communiquer votre numéro de compte. OK. Votre identifiant auprès de notre banque . OK. Votre date de naissance, lieu de naissance, adresse complète,… " Tout va bien je suis enfin reconnu comme titulaire du compte. " En quoi puis-je vous aider? " J’explique mon problème. " Monsieur, dans votre application, vous pouvez supprimer cette domiciliation ." Eh bien non! L’option n’existe pas. Discussion pendant de longues minutes au cours desquelles j’ai vraiment l’impression qu’on me prend pour un taré. Et puis la dame se rend compte que j’utilise l’application pour les activités professionnelles (j’avais pourtant tapé 2 au départ…) et me dit que je suis dans le service réservé aux activités privées. Elle transfère mon appel au service adéquat. 11 minutes d’attente (!) et j’abandonne. J’appelle alors un copain responsable d’une agence. Il me règle ça en quelques secondes et conclut: " C’est le problème chez nous: si tu ne connais pas quelqu’un au sein de l’entreprise, c’est la croix et la bannière pour résoudre un problème qui sort un peu de l’ordinaire ". Vous avez dit service à la clientèle? Sur le coup, oui, j’avais de la chance d’avoir un copain dans la place. Mais je pense à toutes ces personnes qui ne sont pas spécialement à l’aise avec l’informatique et pour lesquelles se rendre dans une agence devient de plus en plus un parcours du combattant!

Notre espérance de vie serait-elle limitée à 150 ans?

Le débat continue: l’être humain peut-il encore allonger sa vie? L’environnement dans lequel nous vivons joue indéniablement un rôle (mais ce n’est bien sûr pas le seul) dans l’espérance de vie de chacun. Mais comment reconnaître un environnement favorable à l’expression de la longévité? C’est toute la question.

Jeunes, vieux: comment sortir des clivages de la crise sanitaire?

Céline Tellier lance un appel aux 15-18 ans et aux +65ans pour explorer les frictions de la dernière crise. Et ainsi préparer les crises à venir. A découvrir ici Photo News

FINANCES| Revoir (enfin) le revenu cadastral: le SPF Finances a testé pour vous

Calculer un rééquilibrage du revenu cadastral ? Le SPF Finances a fait l’exercice de sa propre initiative. Un ancien responsable en parle aux députés wallons, qui réfléchissent à une nouvelle fiscalité immobilière.

ARNAQUE| Sur Facebook, il propose de vous faire gagner une Range Rover pour voler vos données

Pour fêter les 71 ans de son garage, un "concessionnaire" organise un concours sur Facebook. Celui-ci vous offre une chance de gagner un tout nouveau Range Rover. Attention, c’est bien évidemment une arnaque.

SANTÉ| Orthodontie: pourquoi c’est plus compliqué de soigner un adulte qu’un enfant?

Une fois que la croissance est terminée, la panoplie de traitement se réduit.

Les explications de Patrick Gemoets, orthodontiste

JARDIN| Les pucerons pullulent en Wallonie

C’est une invasion: les pucerons sont particulièrement nombreux en Wallonie, ce printemps. Cela inquiète les cultivateurs de betteraves et de pomme de terre. Comment s’en débarrasser ?

LITTÉRATURE | 60 printemps en hiver – Il y a une vie après la vie

Une femme de 60 ans quitte son mari, et c’est tout l’équilibre familial qui est chamboulé. L’histoire émouvante d’une difficile mais nécessaire libération personnelle.

On vous en dit plus…

SOLIDARITÉ | A 91 ans, Nelly est toujours bénévole chez Oxfam

Coquette, affable, souriante et tournée vers les autres: voilà Nelly Bastin, qui est bénévole chez Oxfam-Waremme depuis plus de 35 ans. Et elle en a… 91. Portrait.

TOURISME| Découvrir le pays de Toine Culot, à son époque

L’Espace Arthur Masson de Treignes (Viroinval) lance les RétroBerlines du Viroin. L’idée: découvrir Toine et son univers à bord d’un ancêtre des années 1950. Nous avons testé le concept, en compagnie du célèbre mayeur de Trignolles. ÉdA

