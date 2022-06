Faites de belles économies grâce à la mobilité douce

Il faut noter aussi que si le gaz a connu une augmentation fulgurante, environ 150% (depuis septembre 2021), l’électricité est passée au-dessus de 50% d’augmentation.

Trois facteurs à prendre en compte

Pour calculer le prix de l’énergie que vous injectez dans les batteries pour vos déplacements, il faut prendre en compte trois facteurs:

1. La tension exprimée en Volt

2. La mesure qui détermine l’autonomie de la batterie exprimée en ampères/heure

3. Le coût de l’électricité exprimée en kWh.

Les deux premières données sont notées dans les caractéristiques techniques, fournies lors de l’achat d’un engin électrique. Pour le coût de l’électricité, il faut simplement consulter votre facture. Aujourd’hui le coût moyen du kWh est de 29 cents/kWh.

Nous n’allons pas faire ici un cours de mathématique, mais plutôt en venir directement à la solution.

Pour un vélo électrique classique , une charge complète consomme 500 Wh. Cela correspond donc à 0,5 kWh qu’on multiplie par les 0,29€/kWh pour obtenir le prix d’une charge: 0,145 euro.

Pour les speedbike , le prix de la charge varie de 0,21€ à 0,30€ en fonction de la batterie.

Pour les trottinettes , nous sommes à moins de 10 cents par recharge, avec des batteries de 300 Wh et cela en général pour 30 km.

Une économie de 150€

Projetons-nous dans une utilisation de 180 jours, soit une demi-année, de vos engins de mobilité douce et on comprend rapidement l’intérêt de ce type de déplacement. En vélo électrique classique, cela revient à 26 €, en speedbike on est à environ 50 € et pour la trottinette à 18 €. Cela permet donc de faire de belles économies sur les déplacements.

Le coût moyen d’une voiture est de 500 euros par mois, tout compris: achat, assurance, entretien et essence. Le coût moyen d’un vélo électrique varie entre 15 et 50 euros par mois, là aussi entre l’achat, l’assurance et les recharges. Si, clairement, on ne peut pas payer son crédit auto que la moitié de l’année, le reste des charges liées à la voiture pourront, elles, être très clairement réduites en se déplaçant pendant six mois à vélo.

Prenons en compte qu’il est possible d’économiser au moins 150 euros sur le coût de sa voiture, les frais liés au vélo sont alors absorbés, tout en y gagnant encore.

À cela, on ajoute le gain pour l’environnement, la réduction du trafic routier et les bienfaits pour la santé. L’idée de prendre son vélo ou sa trottinette ne doit en effet pas être une contrainte, mais plutôt un moment de plaisir qui, par l’argent économisé, permet de faire d’autres petites dépenses plus sympathiques.