Quoi de plus terrible à supporter que des poubelles qui sentent mauvais et dont les odeurs imprègnent l’intérieur? Pour éviter cela, plusieurs choses peuvent être mises en place. À commencer par le bon tri de vos déchets. Ce qui provoque les mauvaises odeurs dans vos poubelles, ce sont les déchets organiques. Or, une grande partie de ceux-ci peuvent être compostés. Aussi, si vous en avez la possibilité, installez un composteur à cet effet. Bien utilisé, il ne dégage pas d’odeur. Vous pourrez le placer à l’extérieur, au fond du jardin ou sur votre balcon si vous êtes en appartement. Certains composteurs sont également conçus spécialement pour l’intérieur (lire page de droite). Attention cependant, tous les déchets organiques ne peuvent pas aller au compost. Pensez également à rincer à l’eau claire les contenants qui conserveraient des traces de nourriture.

2. Le bicarbonate de soude

Élément incontournable de la maison, le bicarbonate de soude a un pouvoir désodorisant. Saupoudrez le fond de votre poubelle avec une grosse cuillère à soupe de bicarbonate pour éviter les mauvaises odeurs.

3. Le marc de café

Tout comme le bicarbonate de soude, le marc de café permet d’absorber les odeurs indésirables à moindre coût. Là aussi, il suffit d’en déposer un peu au fond de la poubelle, directement dans le sac.

4. La litière pour chats

Si vous avez des chats à la maison et de la litière, profitez-en pour en mettre dans votre poubelle! C'est un moyen simple et efficace de combattre les odeurs indésirables et d'absorber l'humidité.

5. Les écorces d’agrumes

Citron, orange ou encore pamplemousse, les agrumes renferment un fort pouvoir désodorisant. Bien sûr, il ne s'agit pas de déposer le fruit, sa chair ou son jus dans la poubelle, mais d'utiliser ses écorces.