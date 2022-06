3 façons de manger la mangue - Restaurants «familles bienvenues» - 5 aliments qu’il ne faut pas mettre dans une boite: découvrez notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

«Revenez-y»

Que vois-je cette semaine dans mon débrief Wallons Gourmands, on aurait percé le secret des chips ? Bien sûr, on ne parle pas de la recette là mais plutôt de cette furieuse envie qui vous envahit le corps lorsque que vous avez englouti un chips. Vous voyez de quoi je parle?Ce démoniaque petit goût appelé communément le "revenez-y".

Ne riez pas, c est très sérieux. Une chercheuse d’Amsterdam s’est posé la question et , sans vouloir vous spoiler, l’explication se trouve notamment dans trois mots: sel, gras et sucre. Le tout mélangé à notre cerveau et aux croquants du chips ...

Mais moi, Madame la chercheuse, je m’interroge...Ce petit goût de revenez-y, je ne le rencontre pas que dans un paquet de chips. Des olives, aux saucissons, en passant par les carottes. Des crevettes, aux calamars en passant par les moules. Du poulet, au poisson en passant par le veau….On continue, on vous avez compris ?

Alors, moi aussi, j’ai lancé une étude pour mieux comprendre. Et j’ai trouvé la réponse dans le dico à la lettre G. Comme "gourmand": c ‘est grave docteur ?

