Adrien Joveneau en vadrouille dans les Hauts-de-France

Résultat de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, la région des Hauts-de-France est bordée par la Manche et la mer du Nord et s’étend jusqu’à Château-Thierry. Elle est aussi limitrophe de la Belgique. On y accède donc en quelques heures de voiture, ou de train.

La ville de Jules Verne

Fidèle à son vélo, Adrien Joveneau a entraîné son invitée sillonner le halage à Amiens. Bien connue pour sa cathédrale gothique, la capitale historique de la Picardie est aujourd’hui la deuxième ville la plus importante de la région, après Lille et la première du département de la Somme.

Amiens reste toutefois une ville à taille humaine qu’on visite aisément à pied, ou à vélo, évidemment. Pour la découvrir d’une manière originale et ludique, les visiteurs peuvent suivre le circuit Jules Verne. L’auteur de Voyage au centre de la terre et Le tour du monde en 80 jours a en effet vécu 34 ans à Amiens. La promenade d’une heure environ passe par les endroits fréquentés par l’écrivain, de sa maison, transformée en musée, en passant par le Cirque Jules Verne soutenu par l’écrivain à l’époque où il était conseiller municipal et la bibliothèque où il allait puiser son inspiration.

Des jardins sur l’eau

Quand on se promène à Amiens comme touriste belge, on se sent un peu chez soi. Normal, on la surnomme la "petite Venise du nord". L’eau, omniprésente, permet le développement d’une végétation abondante. En s’éloignant à peine du centre, on se retrouve dans les hortillonnages. Aussi célèbres que la cathédrale, il s’agit d’un ensemble de jardins flottants disséminés sur 300 hectares.

Autrefois, ils étaient cultivés par des maraîchers (les hortillons) qui amenaient chaque semaine le fruit de leur récolte en barque, au marché sur l’eau du quartier Saint-Leu. Aujourd’hui, modernité oblige, seuls deux maraîchers continuent de faire le trajet.

Mais le quartier Saint-Leu reste animé, marché ou non, d’ailleurs… Ce charmant quartier au bord de l’eau regorge en effet de bars et restaurants sympathiques. Encore une fois, le Belge s’y sent chez lui: on peut y boire une bière au Manneken Pis.

1. Le parc du Marquenterre

Avec ses étendues d’eau et ses terres marécageuses, la baie de Somme est un endroit rêvé pour les oiseaux. Pour les observer dans leur milieu naturel, rien de tel qu’une visite au parc du Marquenterre. Le parcours sillonnant 200 hectares de marais, dunes et roselières permet d’apercevoir plus de 300 espèces d’oiseaux migrateurs, dont des cigognes et autres échassiers. À chaque poste d’observation, des ornithologues du parc sont là pour répondre aux questions des visiteurs.

2. Le festival Art et jardins

Chaque année, au printemps, les hortillonnages d’Amiens accueillent le festival Art et jardins. La treizième édition a lieu en ce moment et jusqu’au 16 octobre. Les visiteurs peuvent y louer une barque qu’ils mènent ensuite le long d’un parcours, s’arrêtant sur différentes parcelles. Sur chacune d’entre elles, un artiste a installé une œuvre. Une activité alliant nature et culture, à découvrir en famille.

3. Le parc Samara

Accessible depuis le halage, à une bonne demi-heure à vélo d’Amiens, le parc de Samara plonge les visiteurs dans la préhistoire, de façon ludique. Au fil de la visite, des médiateurs spécialisés dans les différentes périodes illustrent des scènes de vie quotidienne et font des démonstrations de diverses techniques comme l’allumage d’un feu. Il est même possible de pénétrer dans une reconstitution d’une maison gauloise que les habitants semblent avoir désertée il y a quelques heures à peine.

4. Eaucourt-sur-Somme

En remontant vers la côte depuis Amiens, on peut faire une halte dans la petite commune d’Eaucourt-sur-Somme. Située à quelques kilomètres d’Abbeville, elle abrite les vestiges d’un château féodal datant de la fin du XIIIesiècle. Grâce à des passionnés, le château est progressivement reconstruit, en utilisant des techniques de l’époque. Des animations pédagogiques y sont organisées.

Le 4 juin à 13h35 sur La Une et Auvio. Le 5 juin de 13h à 15h sur Vivacité.