Ces aliments qu’on ne devrait pas stocker dans une boîte plastique

La viande crue. Ne la rangez pas dans une boîte plastique, elle va périmer plus vite entraînant une prolifération de bactéries. Mieux vaut la poser sur une assiette et la recouvrir de film alimentaire et de toute façon la manger très vite.

Le saumon fumé . Il n’aime pas du tout le plastique des boîtes alimentaires: son odeur va devenir bien plus forte et même sa texture va changer, il va devenir "mou". Pour lui, un emballage aluminium est le mieux. Et on le mange très vite aussi.

Les crudités . Elles vont devenir bien molles également dans un environnement en plastique et l’eau dégagée va leur faire perdre leur goût.

Le fromage. Il existe des boîtes à fromage en plastique pensées spécialement pour les fromages à pâte molle ou à pâte dure (avec une aération). Mais si vous n’en n’avez pas, ne pensez pas à une boîte en plastique car il doit respirer et ne pas subir l’humidité. Au cas où, vous pouvez mettre une ou deux feuilles d’essuie-tout au fond et un brin de thym pour couper l’odeur, cela peut marcher quelques jours.

Les oeufs. On les connaît ceux-là, ils peuvent vite se transformer en nid à bactéries comme l’e.coli ou la salmonelle, une fois cuits, gardez-les dans leur coquille au frais et mangez-les rapidement.