Aurélie Melchior est chargée d’expertise pour l’ASBL écoconso, qui encourage des comportements et des choix de consommation respectueux de l’environnement et de la santé. L’association vient de lancer sa nouvelle campagne "Générations écoconso"; jusqu’à la fin de l’année, elle proposera trucs et astuces pour faciliter l’éco-consommation en famille. Et donc pour commencer, avant l’arrivée de bébé…

" Si on suit les listes de naissance proposées par les magasins, on aura tendance à se suréquiper. Les parents peuvent se faire confiance et se procurer le matériel au fil des besoins car chaque famille est différente. Cela leur laissera l’occasion de voir ce qui est vraiment utile dans leur quotidien et d’éviter ainsi certains achats, de se donner le temps de les trouver en seconde main ou d’étaler les dépenses" explique Aurélie Melchior.

Jusqu’à 74%moins cher

Un résumé du tableau comparatif réalisé par l’ASBLecoconso.

L’association a pris soin, un peu comme le fait Test Achats, d’analyser et de comparer les listes de naissance proposées par plusieurs magasins.Et a sorti sa calculatrice. "S’équiper de façon durable peut revenir10% moins cher que le premier prix. L’écart se creuse encore si on compare à une liste comportant des articles de marques: -74% sur le total et des milliers d’euros économisés."

L’association a regroupé les produits en différentes catégories (chambre et dodo, alimentation, jeux, vêtements,…) Sans surprise, ce sont les catégories "En vadrouille" et "Toilette de bébés" qui coûtent le plus cher et sur lesquelles ont peut faire facilement d’autres choix moins onéreux. "Faire des achats en seconde main, louer du matériel qui ne servira que ponctuellement, comme un lit de voyage ou encore se passer de certains produits inutiles, voire déconseillés, comme le relax, les lingettes ou le tour de lit." Faire de choix écologique a donc un réel impact sur votre budget.

Faire le tri entre l’utile et l’inutile, opter pour la location, faire des achats de seconde main, fabriquer certains articles comme les mobiles permettent d’alléger la note et donc d’acheter certains articles neufs de qualité, écolabellisés et/ou produits en Europe." Comme les textiles, les sièges pour auto, les matelas, ou autres indispensables dont les versions écologiques coûtent plus cher que les conventionnelles."

