Un dalhia peut atteindre 4 mètres de hauteur!

La floraison est malheureusement très tardive, fin octobre, ce qui signifie que dans nos régions on ne le voit que très rarement fleurir. Néanmoins sa stature et son superbe feuillage sont intéressants pour donner un aspect tropical au jardin. Le Dahlia campanulata est un peu plus petit, 1,80 à 2,50m, et fleurit dès septembre et ce jusqu’aux gelées. Les fleurs rose clair à centre plus foncé dont absolument superbes. Chez un sujet adulte un seul pied peut produire plus de 150 fleurs. Il est possible de le cultiver en pleine terre (la souche résiste à -10°C) mais aussi dans un grand pot. Comme ces deux espèces sont très grandes, il faudra choisir un emplacement abrité des vents violents tout en étant bien ensoleillé. Avis aux collectionneurs!