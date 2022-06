Les 4 et 5 juin, Wallonie

Dans le cadre de l’événement européen "Rendez-vous aux jardins", l’ASBL Parcs et Jardins de Wallonie organise la 6e édition du Week-end Parcs et Jardins de Wallonie.

Cette année, la thématique choisie s’intitule "Des jardins face au changement climatique". Les différents gestionnaires de parcs et jardins organisent donc des activités pour faire découvrir leur domaine et réfléchir au rôle des jardins comme réserves de biodiversité.

Le jardin Citrouilles et Lutin, situé dans un hameau classé à Esneux, propose ainsi des démonstrations de vannerie d’osier et des ateliers de réalisation de bouquets de fleurs champêtres. Le jardin ardennais d’inspiration japonaise ArtChiVert invite, lui, les visiteurs à découvrir son espace de type "Jardin Zen" ainsi que les nombreux conifères et plantes qui composent les courbes et massifs taillés du domaine de 67 ares.

Le parc du château d’Attre dans le Hainaut organise quant à lui le dimanche 5 juin une représentation théâtrale "Il faut cultiver notre jardin".

Le 5 juin également, un pique-nique se tient au château de Freÿr, en province de Namur. Spectacles, musique, massages et jeux en bois animeront la journée.

www.week-end.parcs-et-jardins-de-wallonie.be

2. Fête grecque

Le 6 juin, Château d’Enghien

Créé en 1959 par Son Éminence le métropolite Panteleimon, le Greek Day est devenu le plus grand rassemblement de Grecs du Benelux. Plus de 15000 personnes sont attendues en ce lundi de Pentecôte dans le parc du château d’Enghien.

Tout le monde est le bienvenu pour manger des souvlakis (brochettes de viande et légumes grillés), boire de la restina (vin sec, blanc ou rosé) et se lancer dans un pas de danse traditionnel.

Cette année, la célébration de la Divine Liturgie aura lieu à 10h30. Durant la journée, différentes associations culturelles grecques présenteront leurs groupes de danses folkloriques.

L’ambiance musicale sera assurée, entre autres, par un groupe de musique grec et un village enfants est prévu.

Le prix d’entrée est de 8€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

www.greekday.be

3. Foire agricole

Le 6 juin, Nivelles, Grand-Place

En ce lundi de Pentecôte, Nivelles accueillera la plus célèbre foire agricole du Brabant wallon. Entre la démonstration d’un maréchal-ferrant, l’exhibition de Blanc Bleu Belge de concours, l’exposition avicole dans le cloître de la collégiale et le spectacle équestre, toute la famille y trouvera son compte.

www.tourisme-nivelles.be

4. Expo photo

Du 4 juin au 18 septembre, Charleroi, Musée de la photographie

Il ne faut pas forcément être photographe professionnel pour réaliser de beaux clichés. L’expo En dilettante. Histoire et petites histoires de la photographie amateur le montre, en rassemblant photos de famille, premières photographies Kodak, autochromes, vues panoramiques, archives de peintres et autres images qui racontent des histoires de vie.

www.museephoto.be

5. Village des artistes

Le 5 juin, Houffalize, place de l’église

Dans les rues du petit village des Nutons, à Achouffe, artistes, fées et macrales exposent des aquarelles, œuvres en terre glaise, dessins au pastel et bijoux artisanaux. C’est aussi l’occasion de découvrir, à travers des balades, animations et concours, la gastronomie locale et de déguster une bière dans une ambiance digne du quartier Montmartre.

www.houffalize-tourisme.be

6. Antiquité et Préhistoire

Les 4 et 5 juin, Viroinval, musée du Malgré-Tout

Atelier de jeux antiques et traditionnels, fabrication de boucles de ceinture, facture d’arc à flèche, démonstration de poterie antique et bien d’autres activités sont organisées par le musée du Malgré-Tout pour en apprendre plus sur Préhistoire et l’Antiquité. Avec également une dégustation de cuisine antique et de spécialités romaines.

www.museedumalgretout.be

7. Marché bio à la Ducasse

Le 6 juin, Pecq, La maison de Léaucourt

Une cinquantaine d’exposants viennent présenter leurs produits à l’occasion de la Foire du Beau, du Bon et du Bio. En plus des dégustations, diverses activités sont organisées: promenades guidées en charrette, parcours de jeux traditionnels, promenades en poney, tournoi de jeu de bourles et animations musicales.

www.lamaisondeleaucourt.com

Le week-end prochain (les 4 et 5 juin)

Visite de fort

Les 11 et 12 juin, Wépion, Fort de Saint-Héribert

Le fort militaire de Saint-Héribert a servi aux deux grandes guerres mondiales et abrite aujourd’hui un musée. Le dimanche, jour de la fête des pères, une balade nature adaptée pour les enfants est prévue à 10h30. Dès 14h, l’ensemble d’accordéons les Boutons et Bretelles assureront l’animation.

www.fortsaintheribert.be

Folklore

Le 12 juin, Walcourt, Grand-Place

En juin, il n’y a pas que le Doudou comme événement folklorique. Chaque année, le dimanche suivant la Pentecôte, plus de 500 hommes en armes escortent la procession de Notre-Dame. Cette vierge romane date de la fin du 10ème siècle, ce qui en fait l’une des plus anciennes statues mariales de Belgique.

www.trinite-walcourt.be

Balade contée

Le 12 juin, à 10h, Domaine provincial de Wégimont

Dernière balade contée le dimanche 12 juin au départ du Domaine de Wégimont en province de Liège. Au programme: découverte de la région, avec commentaires, récits et légendes contées.

Prix: 3€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de douze ans.

Réservation obligatoire au 0474/90 01 42