Pourquoi a-t-on tant de mal à s’arrêter quand on mange des chips?

Du croquant irrésistible

Une autre explication tient dans le croquant des chips: "Lorsque les chips craquent moins et semblent plutôt fondre sur votre langue, votre cerveau est plus lent à envoyer le signal que vous êtes réellement rassasié. Si un aliment fond rapidement, votre cerveau pense qu’il ne vous rassasie pas beaucoup et que vous pouvez continuer à le manger"

Enfin, on mange souvent des chips en faisant autre chose: regarder la télé, bavarder, se perdre sur les réseaux sociaux sur son téléphone: en mangeant pas vraiment consciemment, en avalant plutôt qu’en mâchant (ce qui n’est pas facile avec des chips), on a tendance à ne pas atteindre le fameux sentiment de satiété et pendant ce temps, le paquet y est passé!

Toutes nos infos culinaires et nos recettes sur le site Gourmandiz