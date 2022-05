Les étapes de la recette:

1. Rincez, égouttez, séchez et équeutez les fraises.

2. Dans un bol, écrasez quelques fraises avec le Limoncello (ou un autre alcool) ainsi que 10 g de sucre. Réservez.

3. Coupez les autres fraises en morceaux puis cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Battez ensuite les jaunes avec 50 g de sucre. Ajoutez le mascarpone, le sucre vanillé et mélangez de manière énergique jusqu’à ce que la préparation soit bien lisse et souple.

4. Dans un saladier, montez à présent les blancs en neige. Dès qu’ils sont bien mousseux, incorporez le reste du sucre et continuez à fouetter jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment fermes.

5. Incorporez les blancs à la préparation au mascarpone. Disposez maintenant les biscuits dans le fond d’un plat, de préférence transparent, ou bien dans des ramequins individuels. Nappez-les du coulis de fraise au Limoncello.

6. Répartissez la moitié de la crème au mascarpone sur les biscuits puis disposez une couche de fraises et recouvrez à nouveau de crème au mascarpone. Décorez la surface avec le reste des fraises. Réservez 3 heures au réfrigérateur avant de servir.

