Les petites bêtes du jardin: vous connaissez le myrtil?

Ce papillon (Maniola jurtina) mesure 5 cm d’envergure environ et appartient à la sous-famille des Satyrines, un groupe qui se caractérise par les ocelles présentes tant sur le dessus que sur le revers. Ces ocelles sont destinées soit à intimider les prédateurs soit à les inciter à porter leurs « coups » sur des parties moins fragiles du corps. Comment le reconnaître ? Le dessus des ailes du myrtil mâle est brun sombre avec une ocelle noire sur les ailes antérieures. Chez la femelle on retrouve cet ocelle noir au sein d’une zone fauve. Très commun dans toute l’Europe à l’exception du nord de la Scandinavie, on le rencontre surtout dans les prés mais aussi dans les bois clairs, les talus, les lisières de forêts. Il est actif même par temps frais mais, s’il le peut, il restera dans les hautes herbes dans les cuvettes à l’abri du vent puisque la température y est souvent plus élevée. Créer chez soi une prairie fleurie est un excellent moyen d’attirer le myrtil ainsi qu’un autre beau papillon, l’argus bleu. Le myrtil est visible de juin à août. Quand vient le temps de se reproduire la femelle dépose ses œufs isolément sur les chaumes séchés de diverses graminées. La chenille de 25 mm est couverte d’une pilosité blanche tandis la région dorsale est vert jaunâtre et la ventrale vert foncé. Cette chenille hiverne pour ne devenir papillon que l’été suivant.